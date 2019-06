Pia Kauma: Työttömien palvelut ensin kuntoon

Työttömyysturvaa voidaan kansanedustajan mukaan porrastaa vasta sitten, kun palvelut toimivat.

Elinkeinoelämän Keskusliitto julkisti keskiviikkona mallin, jolla halutaan porrastaa työttömyyspäivärahaa eli pienentää sitä asteittain. Kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan työttömien palvelut on saatava kuntoon ennen porrastusta.

– Minusta työttömyysturvaa voidaan heikentää vasta silloin, kun meillä on riittävät tukitoimet työttömäksi jääneelle. Työttömäksi jäänyt on hyvin yksin ja oman verkostonsa varassa. Näin on eritoten silloin, kun kyse on yli 45-vuotiaasta korkeakoulutetusta henkilöstä, Kauma toteaa.

EK:n mallissa ansiosidonnainen työttömyysturva olisi ensimmäiset kolme kuukautta viisi prosenttia nykyistä korkeampi. Kolmen kuukauden päästä korvaus laskisi kymmenen prosenttia ja kolmen kuukauden päästä toiset kymmenen prosenttia.

Kauman mukaan työllisyyspalveluja on kohdistettava erilaisista lähtökohdista työtä hakeville työttömille.

– Esimerkiksi Tanskan mallissa irtisanominen ja irtisanoutuminen on helppoa. Työttömyysturva on antelias, mutta yhteiskunta pyrkii pontevasti työntämään työttömiä kohti työtä, hän toteaa.

EK:n mallissa myös ansiosidonnaisen kestoa lyhennettäisiin. Taustalla on Kauman mukaan ajatus siitä, että työttömien aktivoinnissa niin sanotun ”kepin” uskotaan toimivan paremmin kuin ”porkkana”.

– Pelkkä keppi ei kuitenkaan kannusta vaan kyykyttää. Tarvitaan kannustusta ja konkreettista apua. Tanskassa työttömään tartutaan heti ja häneen ollaan yhteydessä jo parin viikon kuluessa työpaikan menetyksestä. Vastapainona pitää olla myös kannustimia, toteaa Kauma.

Työttömyyspäivärahan porrastuksella pyritään korvaamaan aktiivimalli, joka pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelman mukaan ollaan perumassa.

– Myönnettäköön, että työttömyysturvan aktiivimalli ei ole ollut kovin toimiva ratkaisu, mutta jos se poistetaan, tilalle tarvitaan malli, jossa on huomioitu kannustimet paremmin. Hallituksella on nyt merkittävä haaste, koska työllisyysasteen nousu ratkaisee pitkälti koko hallitusohjelman uskottavuuden. Tämä vaatii aktiivisia toimia, joita jään nyt odottamaan, Kauma sanoo.