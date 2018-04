Petteri Orposta EPP:n rahaministereiden puheenjohtaja

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on nimetty Euroopan kansanpuolue EPP:n valtiovarainministeriryhmän puheenjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä sitä aiemmin hoitanutta Espanjan valtiovarainministeri Luis de Guindosia, joka siirtyy Euroopan keskuspankin varapääjohtajaksi.

Tehtävään Orpon kutsui Euroopan kansanpuolueen puheenjohtaja Joseph Daul. Asiasta ilmoitettiin tänään EPP-valtiovarainministereiden tapaamisen yhteydessä Sofiassa, Bulgariassa.

– Kiitän puheenjohtaja Joseph Daulia luottamuksesta, Orpo kertoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Orpo johtaa tiedotteen mukaan jatkossa puhetta EPP:läisten valtiovarainministereiden tapaamisissa euroryhmän ja Ecofin-neuvoston kokouksien yhteydessä. Ryhmään kuuluu kymmenen valtiovarainministeriä. Seuraava kokous on Brysselissä toukokuun lopulla. Agendalla ovat muun muassa Euroopan talous- ja rahaliiton kehittäminen, pankkiunioni sekä EU:n monivuotinen rahoituskehys.

EPP muodostaa 219 paikallaan Euroopan parlamentin suurimman ryhmän.

Honoured to chair the team of #EPP Finance Ministers. Thank you President @JosephDaul for your trust. My predecessor @LdeGuindos did an excellent job. Looking forward to the work to begin next month in Brussels! #DevelopingEMU #BankingUnion #MFF remain on the agenda. pic.twitter.com/338G4Ex31I

