Petteri Orpo Ylelle: Hallitusohjelma on käytännössä rauennut

Kokoomusjohtajan mukaan ohjelman taloudellinen pohja on romahtanut.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelma on pantava uusiksi koronavirusepidemian takia.

– Hallitusohjelma on käytännössä rauennut. Tilanne on muuttunut täysin vajaan vuoden takaisesta, kun ohjelma neuvoteltiin. Sen taloudellinen pohja on romahtanut, kun koko maailma hallitusohjelman ympärillä on muuttunut, Orpo sanoo Ylen haastattelussa.

Muut oppositiojohtajat, perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja kristillisdemokraattien Sari Essayah ovat jutun mukaan samoilla linjoilla.

Kokoomus pitää Orpon mukaan esimerkiksi pienten eläkkeiden nostoa sekä menolisäyksiä epäolennaisina tavoitteina.

– Nämä kaikki pitää tässä tilanteessa pistää jäihin, käyttää kaikki paukut, jokainen euro nyt siihen, että hoidetaan kriisiä ja torjutaan koronaa, hän sanoo.

Petteri Orpon mukaan koronavirustestit ovat kriisin taloudellisessakin torjunnassa avainasemassa.

– Puhun testauksista paljon siksi, että ne ovat reitti ulos tästä kriisistä. Koska jokainen viikko, kun Suomi on kiinni maksaa – ja paljon, Orpo sanoo.

Orpo kannattaa ”tarvittavien” henkilöiden testaamista sekä vasta-ainetestejä. Verkkouutiset kertoi aamulla Suomessa kehitteillä olevasta vasta-ainetestistä, jonka avulla voi selvittää jälkikäteen, onko henkilö jo sairastanut koronaviruksen.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan kun saadaan selvitettyä viruksen jo sairastaneet, pystyisivät he jatkamaan arkisia toimiaan ja helpottamaan sitä kautta myös yleistä taloudellista tilannetta.

– Ne ihmiset voisivat käydä kaupoissa, ravintoloissa ja töissä. Silloin vahingot jäisivät kriisin aikana paljon pienemmiksi, Orpo sanoo.