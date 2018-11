Petteri Orpo Ylellä: Työn himoverottaminen lopetettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan korkea verotus karkottaa osaajia Suomesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan kenenkään työn verotusta ei pidä kiristää. Orpo kommentoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa SDP:n vaihtoehtobudjettia, jossa esitetään veronkorotuksia hyvätuloisille.

– Minusta tämä on väärää politiikkaa. Jos haluamme että Suomessa on korkea työllisyysaste ja Suomi on hyvinvoiva maa, meidän pitää lopettaa työn ja ansioiden himoverottaminen, Orpo sanoi.

Orpon mukaan verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristölle haitallisen kulutuksen verottamiseen.

– Näin pystymme pelastamaan meidän ilmastoa, luontoa ja ympäristöä sekä jättämään ihmisille heidän työstään enemmän käteen.

Orpon mukaan SDP:n esittämät veronkorotukset ovat haitallisia työllisyydelle.

– Ne karkottavat entuudestaan ne osaajat, jotka luovat omalla osaamisellaan uusia työpaikkoja Suomeen.

– Suomessa on jo nyt maailman ennätysluokan progressio. Meiltä lähtee tälläkin hetkellä tuhansia korkeakoulutettuja nuoria ulkomaille. Osaajia pitäisi päinvastoin houkutella tänne, Orpo sanoi.

Orpo kertoi kannattavansa progressiivista verotusta, mutta sitä on hänen mukaansa kevennettävä.

– Se takaa sen, että meillä on tasa-arvoinen yhteiskunta. Ne joilla on, maksavat enemmän. Mutta siinäkin pitää olla joku tolkku.

Orpon mukaan Suomen on oltava maa, jossa kannattaa opiskella, kehittää itseään ja tehdä työtä.

– Ei pidä rangaista siitä, jos ottaa lisää työtä vastaan. Käteen on jäätävä enemmän kuin tänä päivänä.