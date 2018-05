Petteri Orpo: Uudistajien koalitiolla iso kannatuspotentiaali

Kokoomusjohtajan mielestä myös RKP ja vihreät ovat yhteiskuntaa uudistavia puolueita.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi perinteisen puoluekentän olevan liikkeessä ja näkee yhteiskuntaa uudistavilla puolueilla tällä hetkellä ison kannatuspotentiaalin.

– Jos ajattelemme dynaamisia, yhteiskuntaa uudistavia puolueita – joihin voisi laskea kokoomuksen lisäksi myös vihreät ja RKP:n – tällaisen joukon yhteenlaskettu kannatuspotentiaali voisi olla minusta 40 tai jopa 45:kin prosenttia. Meillä on paljon yhteisiä arvoja suhtautumisessa Eurooppaan, kansainvälisyyteen, koulutukseen, yhteiskunnan uudistamiseen, ympäristökysymyksiin, kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin. Kokoomuksella voisi olla tässä johtava rooli ja iso mahdollisuus, Petteri Orpo pohdiskelee Verkkouutisten ja Nykypäivän haastattelussa.

Orpo sanoo, ettei ole koskaan halunnut julistautua miksikään blokkimallin kannattajaksi, koska puoleuekentästä voi löytyä erilaisia koalitioita – myös ohi perinteisen vasemmisto-oikeisto-ajattelun.

– Olen jutellut aika paljon ruotsalaisen kollegani, kokoomusjohtaja Ulf Kristersonin kanssa tästä heidän blokkijärjestelmästään ja meidän mallistamme.

– Molemmissa on hyvät piirteensä. Ruotsin blokkimallissa äänestäjän kuluttajansuoja on korkeammalla, mutta toisaalta meillä Suomessa on perinne siitä, miten pystymme rakentamaan yhteistyötä myös erilaisissa koalitioissa. Sekin on arvo enkä siksi ole koskaan halunnut julistautua miksikään blokkimallin kannattajaksi. Puoluekentästä voi löytyä erilaisia koalitioita – myös ohi tämän perinteisen vasemmisto-oikeisto-ajattelun. Tämä voi liittyä esimerkiksi siihen, miten puolueet suhtautuvat yhteiskunnan uudistamiseen, johon viittasin jo aiemmin. Jatkossa myös tämäntyyppiset koalitiot nousevat vakavaankin harkintaan.

Kumpi olisi mieluisampi hallituskumppani, keskusta vai SDP?

– Suomessa vaalit ja ohjelmakysymykset ratkaisevat tämän.Sen voisin ehkä sanoa, että kaikki vaihtoehdot on syytä pitää auki ja tämä hallituspohja toimii mielestäni paljon mainettaan paremmin ja ansaitsee myös aidosti jatkomahdollisuuden.

Miten työmarkkinoiden uudistaminen onnistuisi SDP:n kanssa?

– Työmarkkinajärjestöjen pitää kantaa vastuuta siitä, että työelämän säännöt muuttuvat tätä päivää vastaavaksi ja tämä sama koskee myös SDP:tä.

– Siellä tiedetään varsin hyvin, minkälaisia uudistuksia työelämän muutokset edellyttävät. SDP:n pitää olla valmis uudistuksiin ja ottaa se jalka pois jarrulta. SDP:n kanssa uudistusten rakentaminen – nimenomaan palkansaajien ja työnantajien kanssa yhteistä säveltä etsien – voisi olla mahdollista, jos he muuttavat asennettaan työelämän uudistuksiin nähden.

