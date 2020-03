Petteri Orpo: Suojavarusteiden riittävyys varmistettava

Kokoomusjohtajan mukaan pitää selvittää, mitkä yritykset voisivat muuttaa tuotantolinjojaan suojavarusteiden valmistamiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii hallitukselta toimia hoitohenkilökunnan ja muiden kriittisissä tehtävissä palvelevien suojavarusteiden riittävyyden takaamiseksi.

Orpo kertoo saaneensa runsaasti huolestuttavia viestejä varusteiden riittävyydestä ja niiden saatavuudesta.

– Suojavarusteiden riittävyys on turvattava keinolla millä hyvänsä. Jotta koronavirus pystytään torjumaan, on oltava varmuus siitä, että suojavarusteita riittää kaikille kriittisissä ammateissa toimiville henkilöille, Orpo toteaa tiedotteessa.

– Tällä hetkellä suojavarusteiden määrästä ja riittävyydestä ei ole tarpeeksi tietoa. Nyt tarvitaan faktaa siitä, mikä on suojavarusteiden riittävyyden tilanne ja kuinka riittävyys turvataan.

Orpon mukaan byrokratia ei saa tulla esteeksi sille, että suojavarusteiden riittävyys Suomessa taataan.

– On kiireesti selvitettävä, mitkä suomalaiset yritykset voisivat muuttaa tuotantolinjojaan suojavarusteiden ja koronatestauksessa vaadittavien osien valmistamiseksi. Tämä on viime kädessä varmistettava valtion määräyksellä.

– Suojavarusteiden riittävyys on otettava erittäin vakavasti. Nyt on käännettävä kaikki kivet, jotta tästä ei tule ylitsepääsemätöntä ongelmaa terveydenhuollossa.

Omatuotanto

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen suojavarusteiden omatuotannon käynnistämiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi.

Koronaepidemian takia suojavarusteiden kuten hanskojen, suojatakkien ja suu-nenäsuojusten kysyntä ja käyttötarve on lisääntynyt räjähdysmäisesti Suomessa.

Hoitohenkilökunnan suojaaminen on yksi tärkeimmistä asioista koronaviruspandemiataistelussa ja tähän tarvittavia suojavarusteita kuluu potilaiden hoidossa paljon.

– Meidän on toimittava ennen kuin tilanne leviää käsiin kentällä, Laiho sanoo tiedotteessa.

– Suomessa varmuusvarastot on jouduttu jo avaamaan, vaikka epidemia-aalto on vasta edessä. Huoli niiden riittävyydestä on suuri. Suuren kysynnän takia suojavarusteissa joudutaan tekemään jo nyt tiukempia ohjeistuksia niiden käytön suhteen.

Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että muutkin maat kilpailevat samoista tuotteista, koska kyseessä on maailmanlaajuinen pandemia ja kysyntä tarvikkeille on valtava.

– Jos jäämme ulkomailta tuotavien suojavarusteiden varaan, olemme todella pulassa.

– Hallituksen on luotava ripeästi yrityksille mahdollisuudet aloittaa ilman turhaa byrokratiaa suojavarusteiden valmistaminen, jotta toimituspula ei aiheuta täällä samanlaisia hoitohenkilökuntaan vaikuttavia työturvallisuusriskejä kuin maailmalla, Laiho toteaa.

Huoltovarmuus

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

– Huoltovarmuuden turvaamiseksi Suomen olisi välttämätöntä alkaa valmistaa suojatarvikkeiden valmistusta myös itse. Suojatarvikkeiden kysyntä vain kasvaa ja huoltovarmuusvarastot hupenevat vauhdilla. Maskien ja suojatakkien valmistus ei pitäisi olla ylivoimaista, Laiho huomauttaa.

Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon välinen yhteistyö on ratkaisevassa asemassa.

– Suomessa on edelleen paperiteollisuutta, joten osaamista, laitteita ja materiaalia kyllä löytyy. Suomen hallituksen on nyt luotava yrityksille sellaiset olosuhteet, että ne voivat muuttaa toimintaansa ja alkaa helposti tuottaa markkinoille suojavälineitä, Laiho sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on välttämätöntä olla käytössä tarpeellinen suojaus heidän hoitaessaan mahdollisia koronapotilaita. Jotta suojavarusteiden käyttö on turvallista, niitä on oltava riittävästi ja niitä on pystyttävä vaihtamaan riittävän usein.

– Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi meillä on oltava tuonnin lisäksi myös omaa tuotantoa, jota voidaan tarpeen mukaan lisätä epidemia- ja kriisitilanteissa. Emme tiedä tämän epidemian kestoa ja uusia epidemioita aina tulee, joten on välttämätöntä valmistaa suojavarusteita myös itse, Laiho toteaa.