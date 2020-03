Petteri Orpo: Kansalaisilla on oikeus tietää

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää tärkeänä, että hallituksen vallankäytöstä raportoidaan myös poikkeusolojen aikana.

– Poikkeusoloissa median raportointi hallituksen vallankäytöstä on hyvin tärkeää. Eduskunta on siirtänyt paljon valtaa hallitukselle ja sitä pitää valvoa kriittisesti, Petteri Orpo toteaa Twitterissä.

– Kansalaisilla on oikeus tietää, se on journalismin perustehtävä. Virheelliseen uutiseen voi aina pyytää oikaisua.

Kokoomusjohtajan tviitti on mitä ilmeisemmin kannanotto viikonloppuna alkaneeseen keskusteluun viranomaisten toimien arvostelusta. Keskustelu sai alkunsa Iltalehden uutisesta, jossa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kerrottiin esittäneen hallitukselle erityisen koronasta vastaavan turvallisuusneuvoston perustamista. Ilta-Sanomat kertoi sittemmin, ettei uutinen pitänyt kaikilta osin paikkaansa. Sen sijaan tasavallan presidentti oli kirjoittanut hallituksen keskeisille ministereille kirjeen, jossa ehdotettiin uuden johtoryhmän perustamista koronakriisin operatiiviseen johtamiseen. HS:n ja muiden medioiden mukaan hallitus oli kieltäytynyt ehdotuksesta kohteliaaseen sävyyn.

Sunnuntaina pääministeri Sanna Marin (sd.) julkaisi sarjan tviittejä, joissa vedottiin hallituksen työrauhaan.

– Kriisiaika ei ole se hetki, jolloin kyseenalaistetaan toimivaltaisten viranomaisten osaaminen ja kyky, tai uudistetaan johtamisen rakenteen, pääministeri tviittasi.

Päättäjiä ja viranomaisia on arvosteltu erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän vuotamisesta. Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma toteaa Twitterissä, että monilla taustalla on huoli toimien oikea-aikaisuudesta ja riittävyydestä.

– Hallituksen toimet koronaa vastaan käynnistyivät niin hitaasti, että siitä jäi monelle asiaa tarkasti seuraavalle huoli ja epäilys, tehdäänkö nytkään riittävästi. Työrauha ei voi tarkoittaa liian pitkää ”pohtimista ja miettimistä”, vaan ripeitä toimia, Pia Kauma kommentoi.

– Esim. Ranskan presidentti (Emmanuel) Macron on sanonut, että ”olemme sodassa”. Yhtään laukausta ei ole ammuttu ja vastassa on näkymätön vihollinen, mutta suuri määrä sairastuneita ja talousvaikeuksissa olevia voi johtaa sisäistä turvallisuutta uhkaavaan kriisiin. #tp.

Poikkeusoloissa median raportointi hallituksen vallankäytöstä on hyvin tärkeää. Eduskunta on siirtänyt paljon valtaa hallitukselle ja sitä pitää valvoa kriittisesti. Kansalaisilla on oikeus tietää, se on journalismin perustehtävä. Virheelliseen uutiseen voi aina pyytää oikaisua.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 29, 2020