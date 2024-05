Petsamon-prikaatin sotilas väittää komentajien teloittavan omia

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa venäläinen sotilas väittää komentajien teloittavan omia sotilaita Ukrainan rintamalla.

Etulinjassa oleva sotilas kertoo jutun alla olevalla videolla kuuluvansa Petsamoon sijoitettuun 200. erilliseen moottoroituun jalkaväkiprikaatiin. Hän näyttää sotilaan tunnistelevyä henkilöllisyytensä vahvistamiseksi.

Sotilas on lähettänyt videon ilmeisesti tyttöystävälleen Siinä hän kertoo, että ”vihamielinen komentaja” aikoo ampua hänet. Komentaja luulee sotilaan paenneen asemastaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Yhä asemassa mies ei ole suostunut palaamaan etulinjasta teloitettavaksi. Myös hänen taistelutoveriaan uhkaa miehen mukaan teloitus.

Hän kertoo videolla, että omien teloitukset rintamalla ovat arkipäivää ja yleinen käytäntö hänen komppaniassaan.

Sotilas pyytää, että tyttöystävä välittäisi videon esimerkiksi puolustusministeriöön tai syyttäjälle.

– Olen rehellisesti sanottuna erittäin väsynyt. Älä usko heitä, jos he sanovat minun kadonneen taistelussa.

Video on julkaistu ensin Telegramissa, josta se levisi muualle sosiaaliseen mediaan.

Suomen lähelle normaalisti sijoittuva prikaati on kokenut kovia tappioita Ukrainassa. Jo täysimittaisen hyökkäyksen alussa tiedot rintamalta kertoivat prikaatin tuhoutuneen lähes täysin Harkovaan suuntautuneessa hyökkäyksessä. Tämän jälkeen prikaatin tappioita on The Barents Observerin mukaan täydennetty rintamalle värvätyillä miehillä, veteraaneilla ja vapaaehtoisilla sotilailla.

This Russian serviceman of the 200th Brigade's 3rd battalion informs his family about the intention of the command of the brigade to “nullify” (shoot) him and his colleague with the call sign “Kalmyk”. According to the soldier, executions of their own soldiers in the 200th… pic.twitter.com/RyaFDeaHmj

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) May 4, 2024