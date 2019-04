Petteri Orpo IL:lle: Pidättäydymme muiden haukkumisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan puolueessa keskitytään omien tavoitteiden kertomiseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo Iltalehden haastattelussa viimeisen vaalinalusviikon alkaessa, että hän kampanjan huipentuessa pidättäytyy muiden puolueiden haukkumisesta.

Orpo sanoo keskittyvänsä kokoomuksen linjan kertomiseen.

– Liikaahan tässä on ollut – ja olen saattanut siihen itsekin syyllistyä – muiden piikittelyä. Paras tapa kampanjoida on puhua omista tavoitteista ja yrittää vakuuttaa ihmiset sillä, mitä kokoomus haluaa tehdä, Petteri Orpo sanoo IL:ssä.

– Emme osoittele muita sormella. Meillä on niin paljon riitaa tänä päivänä yhteiskunnassa, että koitamme mennä nyt vähän rauhallisemmin. Luulen ihmisten arvostavan sitä.

Hän sanoo jännittävänsä, mihin työ nyt päätyy.

– Puheenjohtajan paikalta näkee koko joukkueen: sen, miten ihmiset eri puolilla Suomea tekevät töitä, ja kuinka tosissaan he ovat ja kuinka hienoa työtä he tekevät.

Sdp on Orpon mielestä yhä kokoomuksen ohitettavissa.

– Tunnelma on kääntynyt koko ajan viimeisten viikkojen ja päivien aikana. Minä ja me haluamme korostaa vastuullista talouspolitiikkaa ja työllisyyspolitiikkaa, joista hyvinvointi on seurausta. Emme kannata sitä toista vaihtoehtoa, jossa jaetaan ensin ja vasta sitten mietitään, mistä rahat tulevat, Petteri Orpo toteaa.

– Oma juttu on se, että luotamme suomalaisiin, jotka pystyvät ihan mihin vain.