Petteri Orpo hallitukselle koronasta: Miten näihin ei saada vastauksia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja ihmettelee vaikenemista perustavista tautikysymyksistä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui eduskunnan kyselytunnilla koronakriisin hoidosta.

– Suomen avaamisessa turvallisesti kaikki kaikessa on se, että on selkeä suunnitelma, strategia, tavoitteet. Välineet ja ohjeet, Petteri Orpo aloitti.

Hän totesi Helsingin Sanomien yrittäneen selvittää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) vastauksia hallituksen koronastrategiaa koskeviin yksityiskohtaisempiin tietoihin. Tällaisia kysymyksiä ovat Orpon mukaan muun muassa:

* Mihin (koronan) tartuttavuusluvun haarukkaan hallitus tähtää?

* Mikä sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrä on hallituksen mielestä liian korkea?

* Onko hallituksen tavoite pitää tartuttavuusluku alle 1,0, jolloin epidemia käytännössä hiipuu?

* Mitä Hetemäen raportin skenaarioista hallituksen valitsema linja vastaa?

* Onko hallituksen tavoite minimoida koronavirustartunnat, eli pitää ne mahdollisimman vähäisinä?

– Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin, että näihin ei ole vastauksia, Orpo hämmästeli.

– Nyt olisi aivan oleellista, että näihin olisi tieto, koska se lisää luottamusta. Tiedon puute lisää epäluottamusta ja turvattomuuden tunnetta.

Petteri Orpo kysyi pääministeriltä ”miten tämä on mahdollista, että näihin ei saada selkeitä vastauksia? Voisimmeko nyt tässä eduskunnan edessä saada näihin yksinkertaisiin kysymyksiin selkeät vastaukset”.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi näin:

– Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Nämä tavoitteet ovat koko aika olleet samat, ja ne pysyvät samoina, Sanna Marin sanoi.

– Me tietenkin seuraamme tautitilanteen etenemistä, ja osana sitä katsomme näitä mittareita, joita ministeri… anteeksi, edustaja Orpokin tässä kuvasi. Eli juurikin sitä, millä tavalla tauti… mikä on levinneisyys, kuinka meidän sairaalahoitopaikkojen määrä kehittyy, potilaiden määrä kehittyy, esimerkiksi kuinka moni tehohoitopaikka on käytössä. Millä tavalla tautiin liittyvät kuolemantapaukset kehittyvät ja millä tavalla myös väestössä immuniteettia esiintyy.

Pääministeri Marinin mukaan nämä seurattavat mittarit ovat esimerkiksi valtioneuvoston kanslian päätöksessä, jolla asetettiin Hetemäen työryhmä. Marinin mukaan perjantaisessa infotilaisuudessa käydään jälleen läpi epidemiologista tilannetta ja mittareita ”hyvin huolellisesti”.

Hiipuu vai leviää?

Petteri Orpo pääsi kysymään asiasta uudelleen myöhemmin kyselytunnilla. Hän jatkoi tartuttavuusluvun kysymisellä – ”koska alle 1 tarkoittaa että se tautii hiipuu meidän keskuudessamme, ja yli 1 tarkoittaa että se leviää”.

– Kun te ette siihen vastaa, niin siitä tulee epämääräinen olo. Siksi se vastaus on niin oleellista. Halutaanko että tauti leviää vai painetaan alas?, Petteri Orpo kysyi.

Orpon mukaan kokoomus haluaa, että ”tautia aggressivisesti rajataan” tavoitteena alle 1-tartuntaluku.

– Ja jos se jostain päätään nostaa, niin se painetaan alas, vaikka alueellisilla rajoituksilla. Mutta ihmisten pitää saada turvallisuuden tunne.

Pääministeri Sanna Marin vastasi ymmärtävänsä ”tarpeen, että ihmiset haluavat yhden luvun, yhden selkeän asian”.

– Sitten kun sanottaisiin yksi luku, kaikki olisi ratkaistu… Me emme seuraa vain yhtä lukua. Me seuraamme eri mittareita, Marin totesi.

– Ei ole olemassa vain yhtä lukua, jota katsotaan. Ei ole olemassa niin yksinkertaistettua totuutta, mitä ihmiset totta kai tässä tilanteessa kaipaavat. Maailma on monimutkainen ja tämä tilanne on monimutkainen, ja meillä on myös paljon asioita joita emme vielä tiedä, pääministeri jatkoi.