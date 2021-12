Petteri Orpo: En muista näin horjuvaa hallitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan hallituksen kaatuminen johtaisi todennäköisesti uusiin vaaleihin.

Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpon mukaan kokoomus ei ole valmis lähtemään muodostamaan uutta hallitusta ilman täysin uutta hallitusohjelmaa, mikäli pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus kaatuu. Hänen mukaansa puolue ei ollut valmis lähtemään mukaan eroamaan joutuneen ex-pääministeri, varapuhemies Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmaan, eikä tilanne ole parantunut.

– Nyt on menty kolme vuotta vielä hullumpaan suuntaan, Orpo sanoi Varsinais-Suomen kokoomuksen satavuotishistoriikin julkaisutilaisuudessa.

Hänen mukaansa Marinin hallituksessa näkyy selkeä johtajuuden puute.

– Pääministerillä ei ole otetta hallitukseen, vaan ministerit nokittelevat toinen toisiaan milloin mistäkin asiasta. Kyllähän se karulla tavalla kertoo, että hallitus ei ole tällä hetkellä toimintakykyinen.

Orpon mukaan hänen luottamuksensa Marinin hallitukseen on viime viikkojen ja kuukausien jäljiltä todella alhaisella tasolla. Hallitus ei ole myöskään koko hallituskautensa aikana pystynyt tekemään omaan hallitusohjelmaansa pohjaavia välttämättömiä päätöksiä, joilla Suomen hyvinvointi olisi saatu turvatuksi. Esimerkiksi työllisyyttä ei ole viety parempaan suuntaan, eikä talouskasvua ole saatu kestäväksi.

– Politiikka on perustunut velkarahan ottoon. Kehykset on rikottu. Ei yksinkertaisesti uskalleta tehdä priorisointeja, mikä on poliittisen päättäjän ja hallituksessa olevien keskeinen tehtävä.

Vaikka Marinin hallitus Orpon mukaan horjuukin enemmän kuin mikään hänen muistamansa hallitus viimeiseen 20 vuoteen, niin hän muistuttaa hallitusten tapaavan pysyä pystyssä.

– Se on Suomen Keskustasta kiinni, jos he jatkavat vasemmistopolitiikan pönkäämistä niin hallitus jatkaa. Todennäköisimmin loppuun asti, koska muut hallituspuolueet tuntuvan olevan tyytyväisiä linjaan.

Orpon arvion mukaan hallituksen kaatuminen johtaisi hyvin todennäköisesti uusiin vaaleihin, sillä uuden hallituksen muodostaminen nykyisestä eduskunnasta olisi vaikeaa. Uusi hallitusohjelma on hänen mukaansa kokoomukselle välttämätön.

– Silloin pitää pystyä luomaan sellainen hallitusohjelma, joka aidosti tarttuu toimeen ja jolla pystyy tekemään ratkaisuja. Ja kun katson kaikkien eduskuntapuolueiden linjauksia, niin helppoa ei tule olemaan. Uusien vaalien todennäköisyys on melkoisen korkea.