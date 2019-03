Petteri Orpo: En halua kolmatta verotuksen tasoa Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja toisti vaalipaneelissa useasti, ettei halua maakuntaveroa.

Neljän puolueen puheenjohtajat Juha Sipilä, Petteri Orpo, Antti Rinne ja Pekka Haavisto osallistuivat keskiviikkona Veronmaksajien perinteiseen vaalipaneeliin.

Sen alussa käsiteltiin sote-uudistuksen kaatumista ja tulevaisuutta. Osanottajilta kysyttiin, kuka pitää hyvänä ideana kuuden kaupungin ehdotusta kuntapohjaisesta vaiheittaisesta uudistuksesta.

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi soten kaaduttua olevan paikka miettiä ”onko mahdollista tehdä näin suuri muutos, onko se järkevää”. Suurten kaupunkien esitys kannattaa hänen mukaansa ottaa vakavasti, eikä hän pidä vieraana ajatusta ottaa erilaiset kunnat vahvasti mukaan.

– Me tarvitsemme vahvemmat järjestäjät. Se että ihmiset eivät pääse hoitoon, että järjestäjät ovat liian heikkoja, se että meidän väestö ikääntyy – nämä asiat pitää ratkaista, Petteri Orpo sanoi.

Petteri Orpo sanoi kokoomuksen miettivän nyt perjantain jälkeen uudelleen hyvin tarkkaan mitä he haluavat, ja valmistelevan ”rauhassa mutta päättäväisesti” lähiaikoina kuultavia linjauksiaan.

– Me palaamme silloin sellaiseen ajatukseen, että haluamme ratkaista nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Me emme halua uusia hallinnon tasoja, emmekä me halua uusia veroja, Orpo sanoi saaden yleisöltä suosionosoitukset.

– Tämä on se kirkas lähtökohta. Sen lisäksi tarvitaan ehdottomasti julkisen ja yksityisen sektorin hyvää yhteistyötä, kolmatta sektoria, järjestöjä, mutta pidetään tiukasti kiinni siitä, että se julkinen on isäntä, ja yksityinen ja kolmas ovat silloin renkinä ja täydentävät ja tuottavat omalta osaltaan palveluita.

Orpon mukaan opetus on ollut, että samaa mallia ei missään nimessä pidä työntää joka paikkaan.

– Jos metropoli tarvitsee oman mallin, niin kyllä Kainuukin tarvitsee. Joustavuutta joka tapauksessa tarvitaan enemmän kuin nyt oli ajatus.

Juontaja tiukkasi, eikö itsehallinnollisia alueita tule eikä tarvita?

– No… ehkä sen näin voisi kiteyttää, Orpo totesi.

Kun maakuntaverosta puhuttiin keskustelussa, kokoomusjohtaja palasi siihen.

– Kun tässä väläytellään sitä, niin minä kyllä uskon, että jos edes ”osittain” sellainen pikku pikku maakuntavero tulee, niin taas ollaan siellä teidän kukkarolla! Kyllä meidän pitäisi tällä kahden verotuksen tasolla pystyä pärjäämään tässä maassa.

Petteri Orpo palasi asiaan kolmannenkin kerran.

– Haluan tehdä aivan selväksi. Minä en halua maakuntaveroa, kolmatta verotuksen tasoa. Minusta se ei ole järkevää ja se johtaa vääjäämättömästi korkeampaan kokonaisveroasteeseen ja ansiotulojen verotuksen kiristymiseen, Petteri Orpo totesi.