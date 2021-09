Perussuomalaiset ei hyväksy nuorten koronapassia

Hallitus viemässä tiistaina eduskuntaan esityksen koronatodistuksesta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio moittii hallituksen suunnitelmaa koronapassista. Hänen mielestään sitä ei tulisi ulottaa 12–17-vuotiaisiin lapsiin.

– Törkeää, että hallitus tahtoo estää lapsen pääsyn harrastukseen, jos (häntä) ei ole rokotettu. Tälle ei ole epidemiologisia perusteita, Tavio kirjoittaa.

Hallitus on tuomassa eduskuntaan jo tiistaina esityksen koronapassista. Passista käy ilmi, että sen kantaja on joko saanut kaksi koronarokotetta, on sairastanut koronan tai hänellä on tuore negatiivinen testitulos. Koronapassiksi käy EU:n koronatodistus, jonka voi tallentaa Omakannasta.

Hallitus aikoo esittää, että koronapassia voisivat käyttää yli 12-vuotiaat. Perusteluna on se, että rokotuksiakin annetaan yli 12-vuotiaille. 12–17-vuotiaat voisivat mennä ilmaiseksi koronatestiin julkiseen terveydenhuoltoon, jos heillä ei ole täyttä rokotesuojaa eli kahta rokotusta.

Hallitus aikoo avata yhteiskunnan, kun rokotekattavuus on noin 80 prosenttia.

Myös kansanedustaja Mari Rantanen (ps.) katsoo, että rokotepassille ei löydy perusteita. Hän muistuttaa, että passi ei ehkäise sairauksia ja lisää, että passin edellyttäminen muistuttaa meitä ajasta, jolloin ihmisten ominaisuudet tuotiin esiin hihamerkillä.

– Liitetään samaan influenssa, noro, rota, hiv, kuppa ja mitä näitä nyt on jos tartuntaa voi passilla ehkäistä. Ja hihamerkit kans.

