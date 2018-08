Perheenäiti joutui putkaan Dubaissa – oli juonut lasin viiniä lennolla

Myös turisteja voidaan pidättää Arabiemiraateissa, jossa alkoholin nauttiminen on laitonta.

Lontoosta Dubaihin matkustanut Ruotsin kansalainen joutui heinäkuun 13. päivänä yllättäviin vaikeuksiin lentokentän maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Emirates-lentoyhtiön lennolla saapunut Ellie Holman totesi virkailijalle käyneensä maassa useita kertoja. Hän oli olettanut viisuminsa olevan edelleen voimassa.

Daily Mailin mukaan virkailija huomautti, että viisumi oli tarkoitettu vain yhtä matkaa varten, joten Holmanin täytyisi palata välittömästi Lontooseen.

Hammaslääkärinä työskentelevä Holman kertoi tyttärensä olevan väsynyt ja pyysi virkailijaa harkitsemaan tapausta uudelleen. Yhä vihaisemmaksi käyneeltä naiselta kysyttiin, oliko hän nauttinut lennolla alkoholia.

– Kerroin hänelle, että olin nauttinut lasin viiniä lennolla. Sitä tarjottiin ilmaiseksi Emirates-yhtiön lennolla, Holman kertoo.

Viranomainen ilmoitti, että alkoholin hallussapito on rikos Arabiemiraateissa. Sama pätee, vaikka alkoholin olisi jo nauttinut.

Holman alkoi kuvata kännykällään tylyksi kokemaansa virkailijaa. Samalla kymmenkunta aseistautunutta vartijaa ilmaantui piirittämään hänet. Holmanille ilmoitettiin, että henkilökunnan kuvaaminen on myös lainvastaista.

Holmanin passi ja kännykkä takavarikoitiin ja hänet vietiin tyttärensä kanssa lentokentän putkaan. Heitä pidettiin tämän jälkeen vangittuna paikallisella poliisiasemalla kolmen päivän ajan.

Tyttären sallittiin palata Holmanin aviomiehen kanssa takaisin Britanniaan.

Holman ei saa kuitenkaan poistua maasta, ennen kuin hänen tapauksensa on käsitelty. Viranomaisten mukaan prosessi voi kestää jopa vuoden.

Detained In Dubai -järjestön mukaan Arabiemiraatit ylläpitää alkoholin suhteen hämmentävää kulissia.

– He esittävät, että alkoholin nauttiminen on täysin sallittua vierailijoille. Lentokentällä ja hotelleissa on baareja, minkä lisäksi ravintoloissa myydään avoimesti alkoholia. Todellisuudessa turisteiltakaan ei saa löytyä alkoholia verestään. Puhallutuksen jälkeen he voivat joutua suoraan vankilaan, järjestön johtaja Radha Stirling toteaa.