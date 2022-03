Pelätty tarkka-ampuja taistelee hyökkääjää vastaan Ukrainassa

Erittäin taitavaksi ja pelätyksi kuvailtu Kanadan asevoimien entinen tarkka-ampuja päätti lähteä Ukrainaan taistelemaan hyökkääviä venäläisjoukkoja vastaan, kertoo Kanadan yleisradioyhtiö CBC.

Wali-niminen tarkka-ampuja saapui Ukrainaan viime viikolla ja liittyi Ukrainan vierastaistelijoita varten perustamaan kansainväliseen legioonaan, joka toimii Ukrainan asevoimien aluepuolustusjoukkojen alaisuudessa.

– Haluan auttaa heitä. Se on näin yksinkertaista. Minun pitää auttaa, koska ihmisiä pommitetaan vain sen takia, että he haluavat olla eurooppalaisia eivätkä venäläisiä, Wali sanoo.

Uutissivusto Daily Mailin mukaan Wali palveli aikaisemmin Kanadan kuninkaallisessa 22. rykmentissä Afganistanissa vuosina 2009–2011.

Vuonna 2015 hän matkusti vapaaehtoisena Irakiin ja taisteli siellä Isistä vastaan.

Walin kerrotaan olevan yksi maailman parhaista tarkka-ampujista. Hänen sanotaan aiheuttaneen viholliselle valtavia tappioita eri sotatoimialueilla aikaisemmin.

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)

