Paula Risikko: Vanhuksille luotava vahva oikeus palveluihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös palveluiden valvontaa on tehostettava, kansanedustaja vaatii.

Kansanedustaja Paula Risikko (kok.) vaatii vanhuksille vahvempaa oikeutta palveluihin. Risikko korostaa suomalaisen vanhustenhuollon olevan laadukas ja henkilöstön motivoitunutta, mutta myös epäkohtiin on voitava tarttua, kokoomusedustaja muistuttaa.

– Ongelmia on kuitenkin runsaasti. Erilaisia senioriasumisvaihtoehtoja ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta ei ole riittävästi tarjolla, kotiin tuotavien palvelujen ja omaishoidon tuen saatavuudessa on ongelmia, ja jos palveluja saadaan, niin ei riittävästi. Suurin osa asiakkaista on kotihoidossa, mutta henkilöstöstä kotihoidossa työskentelee vain kolmannes, Risikko kirjoittaa blogissaan.

Myös asiantuntijat ovat esittäneet ikäihmisten kotihoitoon ja kuntoutukseen lisää resursseja, sosiaali- ja terveysministerinäkin toiminut Risikko kirjoittaa. Ennen kaikkea vanhuksille on luotava vahva oikeus palveluihin, hän toteaa.

– Vanhuspalvelulailla pyrittiin aikoinaan varmistamaan vanhuspalvelujen riittävyys ja laatu sekä parantamaan ikääntyneiden asemaa ja hyvinvointia laajemminkin. Voimaantullessaan laki oli kuitenkin vesitetty. Vahvoja oikeuksia palveluihin ei ole luotu, Risikko kirjoittaa,

– Palvelut ovat siis määrärahasidonnaisia, eli jos kunnalla ei ole rahaa, ei palveluja välttämättä anneta, vaikka tarve olisi todettu.

– Oikeuksien vahvistaminen lakiin on kaiken a ja o, sillä mitä tehdään kirjauksella laadukkaat palvelut, jos niitä ei saa, Risikko toteaa.

Risikko kiristäisi myös vanhuspalvelulakia, jotta palvelussunnitelma olisi velvoittava ja kiireetön palvelu järjestettävä nykyistä nopeammin. Lisäksi ex-ministeri tehostaisi palveluiden valvontaa.