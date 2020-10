Paratiisisaaret: Tervetuloa etätöihin, jos tienaat 85000 euroa vuodessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Caymansaaret houkuttelee hyvätuloisia etätöihin luksusolosuhteisiin.

Caymansaaret on käynnistänyt Global Citizen Consierge -ohjelman, jolla se kutsuu hyvin ansaitsevia tekemään etätöitä alueelleen. Ohjelman ansiosta henkilö voi saapua paratiisisaarille ja työskennellä sieltä käsin jopa kahden vuoden ajan.

Rajoituksena kuitenkin on, että henkilön on ansaittava vuodessa 100 000 dollaria eli reilut 85 000 euroa.

Tienestejä täytyy kertyä vielä enemmän, jos mukaan haluaa ottaa kumppaninsa. Aiheesta uutisoi CNBC.

Ohjelma on yksi ainoista tavoista, joilla he, kenellä ei ole työtä tai muita yhteyksiä, pääsevät kolmen saaren muodostamille Caymansaarille juuri nyt, koska sinne ei ole nyt matkailijoilla pääsyä. Ohjelman puitteissa henkilö voi hakea ”Global Citizen Certificate” -todistusta, jos hänellä on Caymansaarten ulkopuolelta saatu todistus vähintään 100 000 dollarin vuosipalkasta.

Pariskunnalta edellytetään 150 000 dollarin vuosituloja. Perheeltä, jossa on huollettavia lapsia, tuloedellytys on 180 000 dollaria.

Hakijoilta edellytetään myös muun muassa voimassa olevaa passia sekä todistuksia sairausvakuutuksesta ja rikosrekisteristä.

Matkailijoiden, joille on myönnetty lupa työskennellä Caymansaarilla, on haettava lupa matkustaa Travel Cayman -portaalin kautta. Heidän on myös noudatettava matkustussääntöjä, jotka edellyttävät tällä hetkellä kahta covid-19-testiä ja 14 päivän karanteenia.

Karanteenin voi viettää kolmessa luksusmajoituksessa, joiden kahden viikon karanteeniajan hinnat ovat 6300−10 800 dollaria (5400−9200 euroa).

Britannian merentakaisiin alueisiin lukeutuva Caymansaaret on selviytynyt koronapandemiasta karibialaisia naapureitaan paremmin. Saarilla on vahvistettu 239 koronavirustapausta.

Caymansaarten varapääministerin ja matkailuministerin Moses Kirkconnellin mukaan saarista on tullut ”Karibian turvasatama”.