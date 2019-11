Panimo kertoi palkinnostaan, viranomainen puuttui

Päivitys tulkittiin laittomaksi väkevien alkoholijuomien mainostamiseksi.

Tornio Distilleryn toimitusjohtaja Kaj Kostiander kertoo Facebookissa viranomaisen kieltäneen yrityksen voittamasta kansainvälisestä palkinnosta kertoneen päivityksen.

– Edustamani yritys Tornio Distillery on kertonut palkituista väkevistä alkoholijuomistaan sosiaalisessa mediassa. Viranomaisen vaatimuksesta poistimme kyseisen materiaalin, koska se tulkitaan laittomaksi väkevien alkoholijuomien mainostamiseksi, Kaj Kostiander kertoo Facebookissa.

Yrityksen Lójhtu – The Magical Gin of Lapland -gini voitti marraskuussa hopeaa juoma-alan kansainvälisessä kilpailussa modernien ginien sarjassa. Kostiander on jakanut kuvan voittoginistä, joka on peitetty mustilla laatikoilla. Ginin kylkeen on kirjoitettu teksti ”sensuroitu”.

– Jatkossa siis emme kerro, kun ginimme tai rommimme saa kansainvälisen palkinnon. Emme myöskään kerro tuoteuutuuksistamme, jos ne ovat väkevyydeltään yli 22 %.

Kostianderin mukaan yrityksen tuotteista ollaan kansainvälisesti kiinnostuneita. Jatkossa yritys joutuu hänen mukaansa ”kuitenkin jättämään tämän edullisen vienninedistämiskanavan hyödyntämättä ja etsimään muita keinoja kertoa kansainvälisesti arvostetuista Lapin juomistamme”.

– Kiitos Suomi, että varjelet kansalaisiasi alkoholin turmelukselta ja samalla pieniä yrityksiä, etteivät erehdy liian innokkaasti yrittämään vientiponnisteluja suureen vaaralliseen maailmaan, Kostiander kirjoittaa. Viranomaisen vaatimuksesta olemme poistaneet sosiaalisesta mediasta kaiken vahvoihin alkoholeihin viittaavan sisällön…. Posted by Tornion Panimo on Wednesday, November 20, 2019