Palvelutalojen asukkaita joutunut törkeän petoksen uhreiksi

Oulun poliisilaitos tutkii kuluneen viikon aikana tapahtuneita rikoksia.

Rikoksissa ainakin kahden naisen epäillään syyllistyneen törkeisiin petoksiin ja näpistyksiin. Naiset ovat tulleet palvelutalossa asuvien henkilöiden huoneistojen ovelle kaupittelemaan muun muassa sukkia ja muita tuotteita, päästen sen varjolla 1920-luvulla syntyneiden henkilöiden huoneistoihin.

Asunnoista on tuolloin anastettu lompakot, joissa ollut käteistä rahaa sekä pankkikortit. Myös koruja on anastettu. Uhrien pankkikortteja on onnistuttu käyttämään ja petoksella saadun rikoshyödyn epäillään molemmissa tapauksissa olevan jopa useita tuhansia euroja. Tekotapa on ollut molemmissa tapauksissa lähes sama.

Poliisi muistuttaa, että pankki- ja luottokortteihin kannattaa aina asettaa nosto- ja maksurajat, jolloin muun muassa rikoksen sattuessa vahingot jäävät pienemmiksi. Iäkkäiden läheisten osalta läheisten olisi syytä huolehtia asia yhdessä läheisensä kanssa.

Lisäksi poliisi muistuttaa myös siitä, ettei pankkikorttien tunnuslukuja saa koskaan säilyttää yhdessä pankkikorttien kanssa, eikä niitä saa kertoa sivullisille. Erityisesti ikäihmisten ei pitäisi päästää asuntoonsa täysin sivullisia henkilöitä, ellei läsnä ole muita lähiomaisia tai luotettavia henkilöitä tai vierailu koskee aiemmin sovitusti ns. oikeaa ja rehellistä asiaa.

Poliisi kehottaa palvelutaloissa keskusteluun ilmiöstä ja ikäihmisten läheisiä keskustelemaan läheistensä kanssa jälleen päätään nostavasta erittäin ikävästä ilmiöstä, jotta tämän kaltaiset rikokset voitaisiin ehkäistä ennalta.