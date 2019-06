Päivi Räsänen: Pride nostaa synnin ylpeyden aiheeksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja arvostelee kirkkoa Helsingin Pride -tapahtumaan osallistumisesta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja entinen ministeri Päivi Räsänen kritisoi evankelisluterilaista kirkkoa Helsinki Pride 2019 -tapahtumaan osallistumisesta.

– Kirkko, jonka jäsen olen, on ilmoittanut olevansa SETA:n Helsinki Pride 2019 virallinen kumppani. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?, Päivi Räsänen kysyy Twitterissä.

Hän on jakanut myös linkin Instagram-päivitykseensä (alla). Siinä on kuva Uuden testamentin Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 24-27 jakeista. Kohdan on tulkittu kieltävän homoseksuaalisuuden.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vastaa Räsäselle, ettei ”kenenkään seksuaalinen suuntautuminen ei ole häpeä tai synti”.

– Jos Luojaan uskoo, niin olemme täsmälleen sellaisiksi luotuja kuin tarkoitettiin, eikä suuntautumistaan voi valita. Kyllä tuli paha olo tämän PÄIVItyksesi lukemisesta. Se sisälsi vihaa. Tulehan silti Pridelle mukaan, Kärnä toteaa.

Helsinki Pride järjestetään kesäkuussa kymmenennen kerran. Viime vuonna varsinaiseen kulkueeseen osallistui noin 100 000 ihmistä.

