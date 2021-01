Pääministeri: Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä USA:n kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltojen tapahtumat ovat järkyttäneet maailmalla laajasti, toteaa Sanna Marin.

– Väkivaltainen tunkeutuminen maan kongressiin ja yritys estää vaalituloksen vahvistaminen ovat vakavia ja tuomittavia tekoja, pääministeri Sanna Marin (sd.) toteaa lausunnossaan Washington D.C:n tapahtumista keskiviikkona.

Hän toteaa, että Euroopalla ja Yhdysvalloilla on yhteinen historiallinen arvopohja, jota vastaan on eilen hyökätty.

– Emme hyväksy demokraattisen prosessin häiritsemistä tai vapaiden vaalien tuloksen kyseenalaistamista. On hyvä, että väkivaltaisuuksista huolimatta kongressi on vahvistanut vaalituloksen. Se osoittaa, että demokratia ja instituutiot toimivat myös poikkeuksellisissa tilanteissa. Tapahtumat on tuomittu laajasti Yhdysvalloissa, Marin sanoo.

Pääministerin mukaan Suomi haluaa luoda tiiviin yhteistyön uuden hallinnon kanssa.

– Presidentti (Joe) Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin työnsarka tulee olemaan mittava, eikä vähiten Yhdysvaltojen sisäisen eheyden vahvistamiseksi.

Marin toteaa, että Suomen suhteet Yhdysvaltoihin ovat aina olleet hyvät, tiiviit ja laaja-alaiset.

– Meillä on paljon odotuksia yhteistyön suhteen niin kahdenvälisesti kuin Euroopan unioninkin puitteissa aloilla, joilla se ei ole ollut viime vuodet helppoa. Esimerkkinä voisi nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan.

Marinin mukaan monenväliset instituutiot kaipaavat niiden vahvistamiseen sitoutuneita Yhdysvaltoja ja sen johtajuutta.

– Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ilmastonmuutosta vastaan sekä ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon puolesta. Myös käynnissä oleva globaali pandemia osoittaa, kuinka tärkeää monenkeskinen yhteistyö on ja kuinka hauraita olemme ilman vahvaa yhteistyötä.