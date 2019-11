Pääministeri myöntyi yhteiseen eläketyöryhmään

Antti Rinne sanoi, että ’joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään’.

Eduskunnan kyselytunnilla kuultiin torstaina värikäs keskustelu eläkkeistä sen jälkeen, kun kokoomuksen Sari Sarkomaa kysyi työeläkejärjestelmästä.

– Suomalaiset ovat huolissaan, aikooko hallitus todellakin leikata työeläkkeistä. Hallitusohjelman mukaan kaavaillaan toimenpiteitä, joilla leikattaisiin työeläkkeistä, jotta voitaisiin nostaa pienempiä eläkkeitä pääministeri Antti Rinteen vaalilupauksen lunastamiseksi. Tämä tarkoittaisi sairaanhoitajien, opettajien, poliisien työeläkkeiden leikkaamista, Sari Sarkomaa sanoi.

– Kokoomus tyrmää työeläkkeiden leikkaukset. Haluamme kantaa huolta pienistä eläkkeistä. Eläkkeellä on tultava toimeen, mutta oikea tie siihen ei ole romuttaa suomalaista työeläkejärjestelmää ja leikata ahkerilta keskituloisilta eläkeläisiltä.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki huusi väliin, että ”nyt alkaa mennä ihan perussuomalaiseksi tää kokoomuksen touhu”.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vastasi, että ”tämä hallitus ei todellakaan ole leikkaamassa eläkeläisiltä, päinvastoin”.

– Tämä hallitus haluaa, että niitten naisten, jotka ovat kärsineet siitä, että perhevapaajärjestelmän puitteissa ei ole eläkettä kertynyt, pieniä eläkkeitä tullaan korjaamaan. Tähän liittyy se, että halutaan käydä myöskin työeläkejärjestelmän osapuolten välillä keskustelu siitä, voisiko työeläkerahastoja käyttää myöskin tämän ongelman korjaamiseen. Siellä on noin 200—300 miljoonan euron tarvetta siihen korjaamiseen, Antti Rinne sanoi.

– Lähtökohta on se, että näillä rahoilla, ilman että työeläkejärjestelmä millään tavalla vaarantuu, voitaisiin korjata näitten pienituloisten, pitkää työuraa tehneiden, ahkerien naisten eläkettä.

Ensimmäinen kerta

Sari Sarkomaa jatkoi toteamalla, että ”työeläkejärjestelmässä ei ole ylimääräistä rahaa, jos te ette leikkaa poliisien, sairaanhoitajien ja opettajien eläkkeitä, jolloin te leikkaatte meidän lastemme ja lastenlastemme eläkkeitä”.

– Tai te nostatte työeläkemaksuja, mikä sitten vaikeuttaisi työllisyyskehitystä ja johtaisi siihen, että vaarannatte joka tapauksessa työeläkejärjestelmän. Pidän tätä erittäin vakavana. Tämä on historian ensimmäinen kerta, kun istuva hallitus laittaa kätensä työeläkejärjestelmän taskuun, jotta istuvan pääministerin tekemät vaalilupaukset voitaisiin lunastaa, Sari Sarkomaa syytti.

Antti Rinne vastasi kysymällä:

– Minun tekisi mieli — tämä on kyllä hallitukselle esitetyt kysymykset — esittää kysymys kokoomukselle, että oletteko te nyt vastustamassa sitä, että naisten pieniä eläkkeitä korjataan?

Kokoomuksen ryhmästä huudettiin ”ei”. SDP:n Jukka Gustafsson huusi, että ”kokoomus on taas naisten kimpussa”.

Kokoomuksen Markku Eestilä kertoi hänen puolueensa esittävän parlamentaarista työryhmää, joka tutkii työeläkejärjestelmän kestävyyttä indekseineen, eläkeläisten verotusta ja todellista kulutusta. Eestilä kysyi Rinteen valmiutta tähän.

Antti Rinne vastasi todeten Eestilän luetelleen niitä asioita, jotka ”viime vaalikaudella teidän hallituksessa ollessanne heikensivät eläkeläisten toimeentulon edellytyksiä”.

– Tämä hallitus korjaa nämä asiat nyt. Tämä hallitus korjaa nämä asiat nyt, Rinne sanoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz totesi, että ”jos olisin hallituksessa, niin en kyllä kehuisi tällä vappusatasella, joka nyt leikattuna tulee voimaan”.

– Pääministeri Rinne mainitsi, että kyse on muutaman sadan miljoonan euron erästä. Onko olemassa jotain sellaista rahaa, että kun sieltä otetaan muutama sata miljoonaa, se ei ole mistään pois? Onko muuallakin tällaista rahaa? Käytetään ne rahat hyviin tarkoituksiin: varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja niin edelleen, jos tämmöisiä rahoja löytyy, Ben Zyskowicz sanoi.

– Nigeriasta tuli aikanaan kirjeitä, joissa sanottiin, että siellä odottaa iso perintö. Kukaan ei semmoisia uskonut. Nytkö pitäisi uskoa, että löytyy satoja miljoonia, joka ei ole mistään pois?

Tietty summa rahaa

Antti Rinne vastasi, että eläkejärjestelmässä on karkeasti 211 miljardia euroa rahastoitua rahaa.

– Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että minun arvioni — asiantuntijoitten keskustelujen pohjalta — lähtee liikkeelle siitä, että työeläkejärjestelmästä voidaan irrottaa näitten pienituloisten naisten eläkkeisiin tietty summa rahaa, jolla voidaan korjata eläkejärjestelmän puitteissa syntyneitä ongelmia näitten pienituloisten naisten tulotasossa. Uskon, että tämä neuvottelemalla voidaan löytää, Antti Rinne sanoi.

– Ja se ei ole mistään pois, satoja miljoonia ja se ei ole mistään pois?, Ben Zyskowicz kysyi.

Pääministeri Antti Rinne vastasi:

– Arvoisa puhemies! Suomessa on semmoinen sananlasku, että ”sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistaa”. (istuntosalista kuului voimakasta naurua) Mutta on pakko todeta se, että perussuomalaiset lupasivat ennen vuoden 2015 vaaleja, että 1 000 eurojen eläkkeet tulevat kokonaan verottomiksi, Antti Rinne sanoi.

– Tämä hallitus on toteuttamassa sitä, että alle 1 400 euron eläkkeitä nostetaan toivottavasti 100 eurolla muutaman vuoden ohjelmalla. Ensimmäinen erä on tulossa 1.1.2020 kaikille niille ihmisille, joille sitä on luvattu tulevan.- Ja toista erää ei koskaan tulekaan, Ben Zyskowicz sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinosesta vaikutti siltä, että pääministeri ei halua puhua vappusatasesta.

– Me haluamme siitä juuri sen takia puhua, sillä te lupasitte jokaiselle suomalaiselle, joka saa alle 1 400 euroa kuussa eläkettä, 100 euroa puhtaana käteen. Te olette nyt korottamassa takuueläkettä, niin kuin mekin teimme hallituksessa, se on tärkeää. Pienimpiin kansaneläkkeisiin tulee muutama kymppi, sekin on tärkeää. Se auttaa näitä ihmisiä, Timo Heinonen sanoi.

– Pääministeri Rinne, te äsken sanoitte, että jokainen, jolle te lupasitte tuon 100 euroa, tulee saamaan ensi vuoden alussa lisää. Kysyn: Kuinka paljon lisää tästä leikatusta vappusatasesta tulevat saamaan ne, jotka saavat eläkettä 1 300—1 400 euroa. Kuinka monta euroa tulee lisää näille eläkkeensaajille, joille te lupasitte tuon vappusatasen?

Rinne sanoi toteavansa uudelleen, mitä hän vappuna 2018 puhui:

– Totesin, että kaikille niille suomalaisille, jotka tienaavat alle 1 400 euroa, useamman vuoden ohjelmalla, ottaen huomioon julkisen talouden tasapainon, laitetaan… Tämä on se, mitä on sanottu. Sen puheen voi löytää ihan suoraan tuolta SDP:n sivuilta. Tervetuloa tutustumaan! Tosiasia on, että useamman vuoden ohjelmalla on luvattu satanen näille ihmisille korotusta, ja ensimmäinen korotus on nyt tulossa 1.1.2020.

”Hän oli pettynyt”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi saaneensa terveiset kotiseudultaan Köyliöstä vanhalta rouvalta, joka on maatalon emäntä.

– Hän oli hyvin pettynyt siihen, että hän, pääministeri Rinne, uskoi siihen teidän lupaukseenne. Hän uskoi siihen sataseen, ei hän ollut kuullut tuosta rytmityksestä. Hän oli pettynyt. Hän oli pettynyt. Hän ei voinut luottaa teidän lupaukseenne, ja siitä on kyse, ja siksi me puhumme tästä, Petteri Orpo sanoi.

– Ne korotukset ovat paikallaan, siitä ei ole kyse, vaan on kyse petetyistä lupauksista, ja toisaalta siitä, että työeläkettä ei voi nostaa leikkaamalla toisten työeläkkeistä. Siellä kassassa ei ole ylimääräistä rahaa.

Petteri Orpo uudisti Markku Eestilän ehdotuksen parlamentaarisesta työryhmästä.

– Kokoomus on valmis siihen, että parlamentaarisesti tarkastellaan meidän eläkejärjestelmän kestävyyttä, eläkeläisten ostovoiman kehittymistä ja sitä, vastaako siellä eläkeindeksin taustalla oleva, se kulutuskori, sitä todellista eläkeläisten kulujen kasvua: sähkölaskua, polttoaineen hinnannousua, jota olette nyt taas tekemässä, vuokria ja niin edelleen, Orpo esitti.

Antti Rinne vastasi, että on ”äärimmäisen tärkeitä asioita, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen, korjata ne sillä tavalla, että se kestää myöskin vaalikausien ylitse”.

– Jos tässä tilanteessa, jonka kuvasitte, kokoomus on valmis lähtemään parlamentaariseen valmisteluun tavoitteena se, että pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa aidosti parannetaan, vastaus tähän teidän kutsuunne on: Tervetuloa, valmistellaan vaan ne yhdessä. Mutta se edellyttää ehdottomasti sitä, että te olette sitoutumassa siihen, että pienituloisten eläkeläisten asemaa parannetaan, Antti Rinne sanoi.

– Kättä päälle, Ben Zyskowicz huusi väliin.

Juuri tämän vuoksi tarvitaan parlamentaarista työtä. Ei eläkejärjestelmää voi mielen mukaan rukata ja siten sen kestävyyttä vaarantaa. Ei ole mitään ylimääräisiä työeläkevaroja. Lisäys toisille on leikkaus toisilta. https://t.co/omgDaZn4Pc — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 7, 2019