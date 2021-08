Outo lento Itämerellä: Mitä USA:n tiedustelukone tutki?

Yhdysvaltojen ilmavoimien WC-135W-tiedustelukone lensi torstaina harvinaislaatuisen tehtävän Itämerellä. Myös nimellä Constant Phoenix tunnettu kone on erikoistunut säteilyhavaintojen tekemiseen.

Britannian Mildenhallin lentotukikohdasta lähtenyt kone lensi Hollannin, Saksan ja Puolan kautta Itämerelle. Siellä se kiersi edestakaista reittiä meren yllä Kaliningradin edustalta Viron Saaremaan kohdalle ulottuvalla alueella (reitti kuvassa). Kone lensi merellä välillä vain reilun puolentoista kilometrin korkeudessa.

Verkkouutiset kertoi lennosta ensimmäisenä tässä jutussa.

Nyt lento on huomioitu myös amerikkalaismediassa. Puolustusasioihin keskittyvä The Driven War Zone -sivusto luonnehtii lentoa ”oudoksi”. Sivusto kertoo ottaneensa asiasta yhteyttä Yhdysvaltain ilmavoimiin. Toistaiseksi mitään vastausta ei ole kuulunut.

War Zonen hankkimien lentotietojen perusteella Yhdysvaltain ilmavoimien ainoa käytössä oleva Constant Phoenix lähti kotitukikohdastaan Nebraskassa heinäkuun 28. päivänä ja saapui Mildenhalliin heinäkuun 31. päivänä. Kone ei mitä ilmeisimmin ole noussut ilmaan Mildenhallista kertaakaan ennen tämän viikon torstaina suoritettua Itämeren lentoa.

Sosiaalisessa mediassa on spekuloitu, voisiko lento liittyä esimerkiksi teknisen vian takia hiljattain tuuliajolle Tanskan edustalla joutuneeseen venäläiseen ydinsukellusveneeseen tai jonkinlaiseen ongelmaan Itämerellä seilanneesssa ydinkäyttöisessä venäläisessä Sevmorput-rahtilaivassa.

War Zone pitää näitä meriliikenteeseen liittyviä selityksiä kuitenkin erittäin epätodennäköisinä. Lento on sivuston arvion mukaan voinut todennäköisemmin liittyä esimerkiksi kauempaa pohjoisesta ja idästä tulleiden radioaktiivisten hiukkasten etsintään.

Venäjä on testannut pohjoisessa toistuvasti ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta. Osa testeistä on tiettävästi epäonnistunut pahasti ja yhden testin uskotaan olleen vuonna 2019 sattuneen säteilyonnettomuuden takana.

Interesting to see a United States Air Force Boeing WC-135W "Constant Phoenix"/"Nuke Sniffer" up over the Baltic Sea at only ±5,000 ft.

" Its mission is to collect samples from the atmosphere for (…) detecting and identifying nuclear explosions. "

