USA:n säteilyvalvontakone kiertää kehää Itämerellä

Itämerellä lensi torstaina harvinainen konevieras. Ilmaliikennettä seuraavat kiinnittivät iltapäivällä huomiota tunnuksella JAKE21 operoivaan Yhdysvaltain ilmavoimien WC-135W Constant Phoenix -koneeseen. Kyseessä on säteilyhavaintojen tekemiseen erikoistunut tiedustelukone.

Flightradar24-palvelun perusteella Britannian Mildenhallin lentotukikohdasta Itämerelle saapunut kone on kiertänyt edes takaisin meren yläpuolella Kaliningradin edustalta Viron Saaremaan kohdalle ulottuvalla alueella (reitti kuvassa).

Välillä vain noin 1,6 kilometrin korkeudessa lentäneen koneen tehtävästä ei ole tietoa. Alueella operoi tällä hetkellä myös Britannian ilmavoimien RC-135W Rivet Joint -tiedustelukone.

Interesting USAF WC-135W Constant Phoenix JAKE21 tracking off the coast of #Kaliningrad, judging from the strangely low altitude it seems to be looking for radioactive traces in the area. pic.twitter.com/pHoLOMNvUk

— Manu Gómez (@GDarkconrad) August 5, 2021