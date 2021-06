”Ottakaa toinen annos niin pian kuin mahdollista – pyydän”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehottaa amerikkalaisia ottamaan koronavirusrokotteen toisen annoksen niin pian kuin mahdollista.

Hän varoittaa Intian koronavirusmuunnoksena tunnetun Delta-muunnoksen olevan ”erityisen vaarallinen” etenkin nuorille.

– Tilastot ovat selkeät: Jos sinua ei ole rokotettu, sinulla on riski sairastua hyvin vakavasti, kuolla virukseen tai levittää sitä, Biden sanoi valkoisen talon tiedotustilaisuudessa.

Bidenin mukaan delta-muunnoksena tunnettu virusmuunnos ”asettaa rokottamattomat ihmiset vielä haavoittuvaisempaan tilanteeseen kuin vielä kuukausi sitten”.

– Kyseessä on muunnos, joka leviää entistä herkemmin, on mahdollisesti kuolettavampi ja erityisen vaarallinen nuorille.

– Pyydän, pyydän: Jos olette ottaneet yhden rokoteannoksen, ottakaa toinen annos niin pian kuin mahdollista.

Maan hallinnon tavoitteena on saada vähintään 70 prosentille aikuisväestöstä ensimmäinen rokote 4. heinäkuuta juhlittavaan maan itsenäisyyspäivään mennessä.

Alustavien tulosten mukaan ensimmäisestä rokotteesta on vain vähän hyötyä Delta-muunnosta vastaan. Esimerkiksi Pfizerin rokotteen ensimmäisen annoksen kerrotaan suojaavan varianttia vastaan vain noin 30-40 prosentin varmuudella.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi perjantaina, että koronaviruksen delta-variantista on tulossa globaalisti hallitseva muunnos. Sen on arvioitu olevan jopa 60 prosenttia tartuttavampi kuin vuodenvaihteen jälkeen yleistynyt Alfa- eli Britannian muunnos.

2) #DeltaVariant is the most serious worrisome variant known to date— its leaps and bounds faster transmission than other variants. See new study thread 🧵 https://t.co/fdheuYxBjo

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 19, 2021