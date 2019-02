Opetusministeri haluaa voimavaroja päiväkotien valvontaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanni Grahn-Laasosen mukaan varhaiskasvatuksen valvonnan tehostamiselle on selvä tarve.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) esittää lisäresursseja varhaiskasvatuksen valvontaan. Hän aikoo viedä asian hallituksen lisätalousarvioneuvotteluun, jossa on tarkoitus sopia myös vanhuspalvelujen valvonnan määrärahojen lisäämisestä.

Viime päivinä julki tulleita laiminlyöntejä varhaiskasvatuksessa opetusministeri pitää tuomittavina.

− Väärinkäytöksiä, laiminlyöntejä tai lasten turvallisuutta vaarantavaa toimintaa ei voida missään olosuhteissa hyväksyä. On toimittava erityisen vastuullisesti, kun kyse on pienistä lapsista, Grahn-Laasonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Hänen mielestään katse kääntyy myös järjestämisvastuussa olevien kuntien suuntaan, joilla on lakiin kirjattu valvontavastuu. Kunnilla on lakiin kirjattu velvollisuus tarkistaa yksityisten päiväkotien tilat ja toimintaedellytykset ennen kuin toimipiste voi avata ovensa. Kunta on niin ikään velvoitettu puuttumaan laiminlyönteihin ja tarvittaessa keskeyttämään päiväkodin toiminnan yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa.

Grahn-Laasonen sanoo olevansa erityisen huolissaan niistä viesteistä, joiden mukaan asetukseen kirjattua varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoitusta ei aina noudateta.

− Niin kunnilla kuin yksityisilläkin toimijoilla on velvollisuus noudattaa lakia. Niin itsestään selvältä kuin sen sanominen tuntuukin, lakia on noudatettava. Siitä ei voi luistella ulos, ministeri sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan valvontaviranomaisten lisäresursseilla voitaisiin muun muassa lisätä valvontakäyntejä ja yllätystarkastuksia. Lisärahoituksen avulla viranomaiset voisivat myös reagoida kanteluihin nopeammin sekä tehostaa ennaltaehkäisevää kuntien ja yksityisten toimijoiden ohjausta ja neuvontaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä on nostettu tällä hallituskaudella. Grahn-Laasosen mukaan tämä alkaa pian helpottaa päiväkotien työntekijäpulaa, mutta määriä on tarpeen lisätä myös tulevalla sopimuskaudella.

− Kaikesta huolimatta meillä on Suomessa erinomainen varhaiskasvatus, jossa työskentelee sitoutuneita, osaavia ammattilaisia lasten parhaaksi joka päivä, ministeri sanoo.