”Onko sisäministerillä jotain poliisia vastaan?”

Kokoomuksen kansanedustajat vastustavat poliisille määrättyjä uusia säästöjä.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan hallitusta ja sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) on jatkuvasti muistutettu siitä, että nykyisillä rahoituskehyksillä poliisien määrä ei tule nousemaan, vaan päinvastoin se tulee laskemaan alemmalle tasolle kuin mitä se oli eduskuntakauden alussa.

Kokoomusedustaja Jukka Kopran mielestä tätä muistutusta ei ole kuunneltu tai sitä ei ole jostakin syystä ole otettu todesta.

– Nyt poliisilaitoksille on valtakunnallisesti annettu 1,5 prosentin säästövaatimus, koska rahaa ei ole riittävästi, eikä sitä ole riittävästi ensi vuonna, Kopra toteaa tiedotteessa.

– Turvallisuudesta on pidettävä huoli ja poliisien jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Siksi 1,5 prosentin säästövelvoitetta on pidettävä hallituksen epäonnistumisena. Väistämättä tulee mieleen, onko sisäministerillä jotain poliisia ja poliisin tehokasta toimintaa vastaan, Kopra kysyy.

Kaksikko korostaa, että Suomessa poliiseja on vähemmän kuin missään muussa EU-maassa. Jopa Islannissa poliiseja on huomattavasti enemmän kuin Suomessa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että poliisien määrää tullaan nostamaan. Kilpi ja Kopra korostavat, että sisäministeri Ohisalo on lukemattomia kertoja antanut poliisiin liittyviin kysymyksiin vastauksesi, että poliisin määrää lisätään.

Kaksikon mukaan vaikuttaa vahvasti siltä, että jälleen kerran käy niin, että poliisien määrä ei kuitenkaan kaikista puheista huolimatta tule lisääntymään ja se tarkoittaa sitä, että jo entisestään rajusti ylikuormitettu poliisi saa vain lisää kuormaa kannettavakseen.

Loppuunpalaminen

– Loppuunpalamisesta on tullut poliisille yleinen ammattitauti, joka ajaa ihmisiä pitkille sairaslomille ja vaihtamaan kokonaan alaa. Tällainen ei voi olla kenenkään tavoitteena, Kilpi toteaa.

Edustajien mukaan hallituksen velanotto on ennätyksellisen suurta, ja rahaa tuntuu riittävän kaikenlaisiin lempihankkeisiin.

– Näyttää siltä, ettei poliisi ole hallituksen suosikki, kun kerran poliisi pannaan säästämään kuluistaan.

Kokoomus on koko nykyisen eduskuntakauden ajan vaatinut poliisien määrän nostamista 8 000 poliisiin. Tällä hetkellä poliiseja on noin 7 500.

– Vaikka poliisien määrä nostettaisiin kokoomuksen vaatimalle tasolle, olisimme edelleenkin peränpitäjiä Euroopassa määrän suhteen, mutta kasvu olisi suuri helpotus akuuttiin pulaan, edustajat toteavat.

– Suomalainen poliisi on erittäin ammattitaitoinen ja syvästi työhönsä sitoutunut. Siksi me pärjäämme vähemmälläkin, mutta liian vähällä ei pärjää kukaan. Hallitus on myös toistanut lukemattomia kertoja, että nyt ei ole leikkauslistojen aika. Todellisuus tuntuu olevan toisenlainen poliisin ja turvallisuuden suhteen. Kokoomus vaatii hallitusta lunastamaan puheensa ja lupauksensa.