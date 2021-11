Onko omikron todella lievä? Asiantuntijalta varoitus

Eteläafrikkalainen tartuntatautien tutkija kehottaa varovaisuuteen.

Eteläafrikkalainen tartuntatautiasiantuntija ja lääkäri Richard Lessells varoittaa vielä pitämästä koronaviruksen uutta omikron-muunnosta aiempia variantteja vähemmän vakavana. Hän ottaa Twitter-ketjussaan kantaa julkisuudessa paljon huomiota saaneisiin kommentteihin.

– Tiedämme, että omikronin aiheuttaman taudin vakavuuden (etenkin rokotettujen ja taudin aiemmin sairastaneiden kohdalla) ymmärtäminen on elintärkeää, mutta on vielä aivan liian aikaista luotettavalle tiedolle, Lessells sanoo.

Omikron-variantin tiettävästi ensimmäisenä havainnut eteläafrikkalaislääkäri Angelique Coetzee on kertonut tutkimiensa potilaiden kärsineen ”erittäin lievistä oireista”. Coetzeen kommentit ovat levinneet mediassa laajalle.

– Hoitavien lääkärien havainnot ovat aina tärkeitä ja luotamme niihin. Meidän on kuitenkin oltava varovaisia siinä, ettemme tartu varhaisiin raportteihin siitä, että kaikki tämän variantin tapaukset olisivat lieviä, Richard Lessells toteaa.

Hän perustelee kantaansa taudin leviämisellä muunnoksen keskuksena yleisesti pidetyssä Etelä-Afrikan Gautengin maakunnassa. Hän huomauttaa uuden epidemian olevan siellä varsin tuore. Tauti on Lessellsin mukaan levinnyt alkuun nuoren väestön parissa ja ryöpsähdyksiä on tullut todennäköisesti yliopistoissa. Hän viittaa alla näkyviin tietoihin uusien tartuntojen ikäjakaumasta.

– Kun tämä ja viive tartuntojen ja vakavan taudin ja sairaalaan joutumisen välillä otetaan huomioon, voidaan odottaa, että vaikutukset sairaalahoidossa näkyvät vasta tulevien muutaman viikon aikana, Richard Lessells arvioi.

Hänen mukaansa Etelä-Afrikassa on kattava järjestelmä sairaalahoidon tarpeen ja testitulosten seurantaan ja avainkysymyksiin pystytään vastaamaan tulevina päivinä ja viikkoina.

Etelä-Afrikan viranomaisten julkaisemien lukujen valossa Gautengin epidemia on lähtenyt suvantovaiheen jälkeen nopeaan nousuun viimeisten parin viikon aikana. Uusien tartuntojen määrän on kerrottu yli kolminkertaistuneen viikossa noin 2 500 tartuntaan päivässä. Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä on puolestaan noussut 418 koronapotilaaseen kahden viikon takaisesta 135 potilaasta.

Observations from clinicians on the ground are always important, and we lean heavily on them, but we need to be cautious about jumping on early reports that all cases with this variant are mild — Richard Lessells (@rjlessells) November 27, 2021

Most of the early spread was amongst younger people, with outbreaks in universities likely being amplification events. You can see the age patterns in the figures in the excellent weekly🧵from @tomtom_m https://t.co/jmVkC8neRj — Richard Lessells (@rjlessells) November 27, 2021

We have robust surveillance systems in place with @nicd_sa @HealthZA to monitor hospitalisations and to link to PCR and sequencing data, so we are well placed to answer the key questions over the coming days and weeks — Richard Lessells (@rjlessells) November 27, 2021