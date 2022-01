Omikronin BA.2-muunnos valtaa alaa – tarttuu jopa alkuperäistä herkemmin

Alavariantti saattaa asiantuntijan mukaan syrjäyttää nykyisen omikron-kannan.

Koronaviruksen omikron-muunnoksen BA.2-alavariantti on vallannut nopeasti alaa monissa jo ennestään omikron-epidemian kourissa olevissa maissa.

Britannian Imperial College Londonin virologi Tom Peacock pitää mahdollisena, että alavariantti syrjäyttää vielä nykyisen BA.1-linjan. Hän kertaa Twitterissä tämänhetkisiä tutkimustietoja BA.2:sta.

Peacockin mukaan BA.2:ssa on useita eroja ensimmäiseen omikron-muunnokseen. Toinen alavariantti näyttäisi nykytiedon valossa tarttuvan BA1-linjaa herkemmin.

– BA.2 vaikuttaa olevan pääasiallinen omikron-linja osassa Intiaa ja Filippiineillä. Lisäksi on todisteita siitä, että sen osuus suhteessa BA.1-muunnokseen kasvaa Tanskassa, Britanniassa ja Saksassa, Tom Peacock kirjoittaa.

Hän viittaa Baselin yliopiston tutkija Cornelius Roemerin keräämiin tietoihin. Roemerin mukaan BA.2 on nousussa myös omikronin ensin havainneessa Etelä-Afrikassa. Siellä alavariantti edusti marraskuun lopussa noin kahta prosenttia kaikista omikron-tartunnoista. Tammikuun alussa osuuden arvioitiin olevan jo 20 prosentin luokkaa.

– Jatkuva kasvu useissa maissa todistaa siitä, että BA.2 saattaa olla jossain määrin herkemmin tarttuva kuin BA.1. Tämä on pääsyy siihen, miksi BA.2 on nyt otsikoissa, Tom Peacock sanoo.

– Ikävä kyllä data myös pitkälti loppuu tähän, hän jatkaa.

Peacockin mukaan vielä ei ole vahvoja tietoja esimerkiksi siitä, kuinka vakavaa tautia BA.2 aiheuttaa tai kuinka paljon herkemmin kuin BA.1 se leviää. Tutkija toteaa, että jonkinlaisia arvauksia voidaan silti esittää.

– Erittäin aikaiset havainnot Intiasta ja Tanskasta viittaavat siihen, ettei vakavuudessa ole dramaattista eroa BA.1:een verrattuna. Näiden tietojen pitäisi täsmentyä lähiviikkona (tavalla tai toisella), Peacock arvioi.

Hän uskoo, että rokotteiden tehossa alavarianttiin on tuskin eroa. BA.1-tartunnan Peacock arvioi antavan hyvän suojan myös BA.2:lta.

Peacockin mukaan alavarianttia tulisi seurata, vaikka hän arvioikin, että sillä tuskin on suurta vaikutusta omikron-aallon kulkuun.

– Monet maat ovat lähellä tai jopa yli BA.1-aaltojen huipusta. Olisin hyvin yllättynyt, jos BA.2 aiheuttaisi tässä vaiheessa toisen aallon.

Vaikka BA.2 tarttuisikin herkemmin, ei kyse ole tutkijan mukaan missään nimessä samanlaisesta muutoksesta kuin deltan ja omikronin välillä nähtiin.

– En silti ole yllättynyt, jos BA.2 korvaa hitaasti BA.1:n tulevina kuukausina.

Tom Peacock korostaa silti, että alavariantista on toistaiseksi vain vähän varmaa tietoa.

First off – what is BA.2? BA.2 is a sister lineage to BA.1. Currently both lineages are defined as the Omicron variant. As @shay_fleishon shows – BA.2 shares a lot of mutations with BA.1, but it also has many differences https://t.co/MU5s54vVBZ — Tom Peacock (@PeacockFlu) January 19, 2022

Next what is BA.2 currently doing? BA.2 appears to be the major Omicron lineage in (part of) India and the Philippines and there is evidence it is growing compared to BA.1 in Denmark, the UK and Germany as shown nicely by @CorneliusRoemer below https://t.co/6eJQvElDi7 — Tom Peacock (@PeacockFlu) January 19, 2022

Unfortunatley this is really where the evidence mostly ends – we do not currently have a strong handle on antigenicity, severity or a much evidence for how much more transmissibility BA.2 might have over BA.1 – however we can make some guesses/early observations — Tom Peacock (@PeacockFlu) January 19, 2022

Some predictions by @jbloom_lab suggest the Spike RBD mutations are likely to have a fairly minimal impact on antigenicity compared to BA.1. https://t.co/MhKUqgBtAI — Tom Peacock (@PeacockFlu) January 19, 2022

Several folks are closely monitoring the BA.2 situation – for more updates/info, and a range of opinions would recommend following @JosetteSchoenma @shay_fleishon and @CorneliusRoemer who are putting in great work monitoring this variant. — Tom Peacock (@PeacockFlu) January 19, 2022

In India, BA.2 has become the dominant Omicron variant towards end of December. Growing from ~5% in mid December to >50% by beginning of January. pic.twitter.com/BLYI5GgZC9 — Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer) January 16, 2022