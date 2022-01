Omikron syrjäytti muut muunnokset vain parissa viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatartuntojen määrät lähtivät voimakkaaseen nousuun viime vuoden lopulla.

Koronaviruksen omikronmuunnos syrjäytti muut muunnokset vain reilussa parissa viikossa, kertoo Helsingin ja sairaanhoitopiirin HUSin ylilääkäri Asko Järvinen.

– Tämä kuvastaa hyvin omikronin huomattavaa nopeutta aiheuttaa tartuntoja ja syrjäyttää muita muunnoksia, Järvinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Koronatartuntojen määrät lähtivät voimakkaaseen nousuun viime vuoden lopulla. Järvisen mukaan luvut ovat todellisuudessa paljon ilmoitettuja korkeammat, koska kaikkia oireisia ei pystytä testaamaan.

– Tällä hetkellä otetaan noin 10 000 näytettä päivässä. Positiivisten osuus on noussut, nyt lähes puolessa testissä löydetään virus, Järvinen sanoi.

Vaikka tartuntojen määrä on nyt ennätyksellisen korkea, sairaalahoitoa vaativien vakavien tapausten määrä ei ole noussut samassa suhteessa.

HUSin sairaaloissa on tällä hetkellä yhteensä 132 potilasta, joista tehohoidossa on 26.

– Omikronin myötä potilaiden määrä on noussut vuodeosastoilla, mutta onneksi tehohoidon potilaiden määrä ei ole lisääntynyt yhtä paljon, Järvinen sanoi.

Järvisen mukaan sairaalahoidossa on nyt paljon potilaita, jotka ovat joutuneet sairaalaan muista kuin koronaan liittyvistä syistä. Näiden osuus on Järvisen mukaan 20–30 prosenttia.

– Lääkärit ovat viestittäneet, että kun tautia on paljon enemmän, nähdään myös erilaisia bakteerien aiheuttamia jälkitauteja enemmän. Tuskin taudinkuva on muuttunut, vaan tämä johtuu tartuntojen määrän kasvusta, Järvinen sanoi.

Järvinen arvioi, että korkeat tartuntamäärät jatkuvat HUSin alueella vielä muutamia viikkoja. HUS varautuu siihen, että koronapotilaiden määrä pysyy korkeana koko kevättalven ajan.

HUSin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi kertoo, että yli puolet sairaalaan joutuneista potilaista on miehiä. Mäkijärven mukaan tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että miehillä on enemmän koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvia sairauksia.

– Emme kuitenkaan vielä tiedä, mistä tämä näin selvä ero oikeasti johtuu, Mäkijärvi sanoi.

Mäkijärven mukaan suurin osa sairaalahoidossa olevista potilaista paranee. HUSin alueella sairaalassa hoidetuissa koronapotilaista on kuollut noin 4,3 prosenttia.

– Tämä luku on yksi matalampia maailmassa. Näillä mittareilla olemme onnistuneet pandemian hoidossa erinomaisesti, Mäkijärvi sanoi.

Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan rokotteiden teho koronaviruksen vakavaa tautimuotoa vastaan on edelleen hyvä. HUSin alueella rokotuskattavuus on hieman muuta maata alhaisempi. Järvisen mukaan tämä selittyy väestön monimuotoisuudella ja iällä. Rokotuskattavuus on muita matalampi esimerkiksi alle 30-vuotiailla.