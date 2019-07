Öljyvuotojen karu seuraus: Kala maistuu dieseliltä Venäjällä

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan Venäjällä valuu vuosittain noin 30 miljoonaa barrelia öljyä luontoon ja vesistöön. Määrä on kuusi kertaa enemmän kuin massiivisessa Meksikonlahden öljyonnettomuudessa vuonna 2010.

Radio Free Europe on julkaissut jutun alta löytyvän videon Komin tasavallassa sijaitsevasta Usinskista. Kaupunki on yksi Venäjän merkittävimmistä öljyn tuotantokeskuksista.

Videolla näkyy öljyteollisuuden karut seuraukset luonnolle. Maastoon on muodostunut pelkkää öljyä sisältäviä lätäköitä, lampia ja jopa järviä. Vuodot johtuvat neuvostoaikaisista ja rapistuvista putkistoista.

Paikalliset asukkaat ja ympäristöaktivistit ovat vaatineet öljy-yhtiöitä siivoamaan sotkunsa. Protesteissa on myös otettu yhteen poliisin kanssa, joka on kieltänyt mielenilmaukset öljyteollisuutta vastaan.

Öljyteollisuus on alueen suurin työllistäjä. Monet paikalliset saavat elantonsa kuitenkin myös kalastuksesta, joka on kärsinyt pahoin öljyvuodoista.

– Saastuneesta vedestä pyydetty kala maistuu dieseliltä, eikä sitä voi syödä. Vitsailen, että kalaa paistaessa palosammuttimen on oltava lähellä, RFE:n haastattelema aktivisti sanoo videolla.

