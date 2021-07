Öljykentän valtava räjähdys saatiin videolle

Azerbaidžanissa on ihmetelty valtavaa räjähdystä lähellä öljy- ja kaasuteollisuuden kohdetta Kaspianmerellä.

Räjähdyksen syy oli pitkään pimennossa, eivätkä viranomaiset tiedottaneet aiheesta tarkemmin. Sunnuntai-iltana sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi korkealle nouseva tulipatsas merellä.

Valtiollinen öljy-yhtiö Socar ilmoitti myöhemmin, ettei öljynporauslauttoja vaurioitunut räjähdyksessä. Alustavien tutkimusten perusteella syynä olisi luonnonilmiö eli ”mutatulivuori”, joista purkautuu ajoittain maakaasua.

Guardian-lehden mukaan räjähdys sattui noin 75 kilometriä Bakun rannikon edustalla. Vuonna 1958 räjähtänyt Makarov Bank -mutatulivuori päästi ilmoille jopa 600 metriä korkean ja 150 metriä leveän tulipatsaan.

Tutkijoiden mukaan ylöspäin sinkoutuvat kivet aiheuttavat ajoittain kipinöitä, jotka sytyttävät esiintymien maakaasun tuleen.

So, first, Azerbaijan is the home of mud volcanoes, and has hundreds of them.

My Google Earth mud volcano map of Azerbaijan gives you and idea of just how ludicrously many mud volcanoes there are both onshore and offshore. pic.twitter.com/m5m3yAPWSV

— Mark Tingay (@CriticalStress_) July 5, 2021