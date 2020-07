”Oletko tyhmä vai miksi et ymmärrä?” Tämä meni kauppiaalla yli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

16-vuotiaat kesätyöntekijät kohtasivat asiatonta kohtelua kahvilassa.

Vääksyssä toimiva ranskalainen kyläkauppa kertoo saaneensa valtavasti palautetta Facebook-julkaisustaan, jossa käsiteltiin asiakkaiden käytöstä nuoria kesätyöntekijöitä kohtaan.

Facebookissä kyläkauppias sanoo nostaneensa sairastavan tyttärensä kohtaaman käytöksen esiin. Asiakkaiden huono käytös on kohdistunut myös heidän toiseen kesätyöntekijäänsä.

Maanantaina julkaistussa päivityksessä kauppias-äiti totesi tik-oireiden, kevyen motorisen hitauden ja sosiaalisten tilanteiden vaikeuksien kuuluvan hänen tyttärensä oireyhtymään. Nämä olivat laukaisseet ”muutamissa iäkkäämmissä naisasiakkaissa” epäkohteliasta käytöstä.

– Yhden mielestä kuittia ei repäisty oikein, toisen mielestä jäätelöpallo tehtiin liian hitaasti ja eilinen eli kolmas tapaus suuttui, kun rouvalta varmistettiin tilauksen sisältö. ”Oletko tyhmä, vai miksi et ymmärrä” tai ”Etkö puhu suomen kieltä ” ovat lauseita, joka menevät yli sen mitä sallin asiakkaalta, oli kesätyöntekijällä tourette tai ei. Tuollainen voi jättää nuoreen ikuisen jäljen.

Kyläkaupan mukaan mahdollisesti ensimmäisessä työpaikassaan toimivia nuoria tulisi kannustaa eikä nolata muiden asiakkaiden kuullen.

– Minä tein eilen päätökseni kertoa asiakkaalle, etten hyväksy tuollaista puhetta 16-vuotiaita tyttöjä kohtaan. Asiakas loukkaantui ja kertoi, ettei enää koskaan tule kahvilaamme. Oma etiikkani ei olisi sallinut vain hymyillä tilanteessa, silläkin uhalla että menettäisimme asiakkaita ja someaikanahan todellisena riskinä on, että negatiiviset kokemukset voivat kaataa koko liiketoiminnan, kauppias kertoo.

Hänen mukaansa mikään liiketoiminta ei ole niin arvokas, että sen varjolla voi sallia toista alistavan käytöksen.

– Pahoittelen edellä mainitun tapauksen rouvalle aiheuttamaani mielipahaa, mutta samalla toivon, ettei hän toimi samalla tavalla, kun kohtaa muissa paikoissa kesätyöntekijöitä. Toivon myös tällä viestillä ymmärrystä kesätyöntekijöitämme kohtaan, jotka vielä opettelevat kassan ja kahvilalaitteiden käyttöä sekä sosiaalisia taitoja, kyläkauppa kirjoittaa.

Yritys korostaa, että kyse on ollut vain muutaman asiakkaan huonosta käytöksestä. Myös muut ovat jakaneet vastaavia kokemuksiaan ensimmäisen päivityksen jälkeen.

– Vuorokauden aikana olemme kuulleet lukuisia omakohtaisia tarinoita siitä, millaisia vääryyksiä ihmiset ovat joutuneet kokemaan työssään. Työntekijöiden päälle on syljetty, heitetty jäätelöä ja jopa kahvipannu. Fyysisen väkivallan lisäksi moni on kokenut nimittelyä, uhkailua ja muita henkisen väkivallan muotoja. Kun tällaista tapahtuu, on selvää, että siitä jää pitkäaikaiset haavat, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen tai masennukseen. Arvet ovat vielä syvemmät, jos kukaan ei ole uskaltanut puuttua tilanteeseen.

