”Olen homo. Tulin tänne asumaan” – törkyvideo innostaa venäläisiä äänestämään

Radio Free Europe esittelee alla näkyvää some-videota, jota RFE sanoo homofobiseksi ja rotujännitteiseksi. Videolla kannustetaan äänestämään presidentinvaalissa.

Videolla tavallisen venäläisperheen ovelle tulee miliisejä, joista yksi on mustaihoinen. Perheen isä ei ole äänestänyt ja herää erilaisessa maailmassa. Kodin keittiön pöydän ääreltä hän löytää rankasti stereotyyppisen homoseksuaalimiehen.

– Kuka —- tämä on?

– Olen homo. Asun täällä.

Vaimo selittää miehelleen, että nyt laki on sellainen, että jokaisen perheen pitää majoittaa homoseksuaali, jonka hänen kumppaninsa on jättänyt. Aikaa partnerin löytämiseen on viikko.

Videon tekijää ei tiedetä. Se on ammattimaista tekoa.

A homophobic and racially charged video is being used to get people to vote in Russia's March 18 presidential election. pic.twitter.com/pjh01Ou0Mc

