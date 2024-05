KL: Näin kävi kohutun jätevesiasetuksen vaikutuksille

Kohuttu jätevesiasetus astui voimaan viisi vuotta sitten vuonna 2019. Asiantuntijan mukaan Suomessa on kuitenkin edelleen merkittävä määrä mökkikiinteistöjä, jotka eivät ole asetuksen mukaisessa kunnossa. Kauppalehti haastatteli Vapaa-ajan asukkaiden liitto VAAL:n puheenjohtaja Tapio Tervoa.

Julkisuudessa lisänimen ”paskalaki” saanut jätevesiasetus on vuosien varrella herättänyt paljon tunteita. Moni koki uuden lainsäädännön vain hankaloittavan mökkielämää. Tervon mukaan Suomessa on yhä 50 000–100 000 vapaa-ajan asuntoa, joissa kaikkia jätevesiasetuksen mukaisia toimia ei ole tehty.

– Tyypillisin puute mökillä on vessan tyyppi. Asetuksen mukaan maastoon ei saa mennä käsittelemättä mitään jätettä, eli perinteinen huussi on kielletty, hän tiivistää KL:lle.

Tervon mielestä wc-määräykset olisi kohtuullisen helppoa laittaa kuntoon.

– Wc-vaihtoehtoja on taas nykyään melko paljon. Kompostoivan wc:n saa muutamalla satasella, vesivessa on kalliimpi investointi. Tarjolla on myös polttavia ja pakastavia vessoja.

Toinen yleinen puute on imeytyskehän tai -säiliön puuttuminen, jolloin tyypillisimmin saunan pesuvedet valuvat suoraan maastoon. Puutteissa on asiantuntijan mukaan kyse tietämättömyydestä, mutta myös välinpitämättömyydestä.

Eroja syntyy, kun vapaa-ajan asuntojen varustelutaso vaihtelee suuresti. Toiset ovat pieniä ja vaatimattomia ja toiset taas moderneja, hyvin varusteltuja kakkoskoteja.

– Olen arvioinut, että kolmasosa on sellaisia, jotka eivät ylipäätään seuraa lainsäädäntöä tai uutisia. Yksi kolmasosa taas ’änkyröi’ tahallaan, eli he eivät halua investoida senttiäkään ylimääräistä, koska ’ennenkin on pärjätty’.”

Jätevesiasetuksessa kohua herättivät muun muassa suurten investointien tuomat kustannukset. Yleensä mahdolliset puutteet jätevesijärjestelmässä tulevat Tervon mukaan esille, kun kiinteistölle hankitaan rakennuslupaa.

– Silloin kiinteistönomistaja on velvoitettu esittämään jätevesiselvitys omasta kiinteistöstään. Joskus rakennustarkastaja silloin suorittaa jätevesitarkastuksen, muutenhan kunnat eivät näitä valvo, Tervo tiivistää.