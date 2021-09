Oikeustieteilijä pöyristyi: Hallitus on telepatiajohtamisen maailmassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on tiedottanut, että rajoituksia voidaan purkaa ennakoivasti.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori, dosentti Matti Muukkonen hämmästelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen linjauksia uuden koronastrategian toteuttamisesta. Hänen mukaansa rajoituksia ei voi purkaa ”ennakoivasti” ilman lakimuutoksia.

Valtioneuvosto tiedotti eilen, että periaatepäätös uuden hybridistrategian toimintasuunnitelmasta annetaan torstaina. Samassa yhteydessä kerrottiin myös, että ”rajoitustoimia voidaan jo ennakoivasti ryhtyä purkamaan ennen tavoiteltavan rokotuskattavuuden saavuttamista”.

– Tämähän on ihan bullshitia. Eivät viranomaiset voi ennakoivasti purkaa mitään, vaan heidän on arvioitava asiaa suhteessa voimassa olevaan lakiin, dosentti Matti Muukkonen sanoo.

– Taas vaihteeksi ollaan mielikuva- ja telepatiajohtamisen maailmassa, jos lakeja ei muuteta, hän jatkaa.

Hallituksen uuden strategian tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahdesti tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset. Tämän hetken arvion mukaan tämä rokotekattavuus voidaan saavuttaa lokakuun puoliväliin mennessä.

