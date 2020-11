Nuoret kärsineet työmarkkinoilla koronasta eniten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alle 30-vuotiaiden työntekijöiden määrä on vähentynyt yli 10 prosenttia.

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lokakuussa noin viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurin lasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla, missä pudotusta tuli noin 18 prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa muutosta yhteensä yli 40 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukosta.

– Lokakuussa useamman kuukauden kestänyt myönteinen kehitys pysähtyi. On vaikea tulkita, mihin suuntaan tilanne lähikuukausina kehittyy. Toisaalta koronaviruksen leviämisen kiihtyminen aiheuttaa vielä suuria epävarmuuksia tulevaa kohtaan. Onneksi positiiviset uutiset rokotekehityksessä luovat uskoa parempaan huomiseen, arvioi Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen tiedotteessa.

Alle kolmekymmentävuotiaat työntekijät ovat Ilmarisen mukaan olleet eniten koronasta kärsinyt ikäryhmä. Alle kolmekymppisiä työntekijöitä oli lokakuussa yli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

– Syy liittyy siihen, että kaikkein pahiten kärsineissä toimialoissa nuorten työntekijöiden osuus on suuri. Yhtenä esimerkkinä tästä on majoitus- ja ravitsemusala, jossa lähes joka toinen työntekijä on alle 35-vuotias, Vatanen kertoo.

Suhdanneindeksiin kuuluvista toimialoista ei lokakuussa ollut yksikään plussan puolella. Teollisuudessa ja kaupan alalla laskua oli kuitenkin enää vain 2,9 prosenttia.

Pohjois-Suomessa tilanne ja näkymä on haastava matkailun vähenemisen vuoksi. Alueen työntekijämäärät laskivat lokakuussa yli kuusi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Henkilöstövuokrausalalla pudotusta oli 40 prosenttia ja matkailualalla 31 prosenttia.