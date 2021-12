Naton johtaja Vladimir Putinille: Venäjällä ei ole oikeutta perustaa etupiirejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jens Stoltenberg muistuttaa Venäjän tunnustaneen Ukrainan rajat.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo, että ainoastaan Ukraina ja 30 Nato-jäsenmaata voivat päättää, liittyykö Ukraina sotilasliitto Natoon. Hänen mukaansa Venäjä ei voi sekaantua asiaan.

– Venäjällä ei ole asiassa veto-oikeutta eikä sananvaltaa, eikä Venäjällä ole oikeutta perustaa etupiirejä ja siten yrittää kontrolloida naapurimaitaan, Stoltenberg sanoo.

Hän puhui keskiviikkona Naton ulkoministerikokouksessa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi keskiviikkona, että Venäjä haluaa takeet siitä, ettei Nato laajene itään.

– Ehdotamme neuvotteluiden aloittamista tästä asiasta. Haluan painottaa, että tarvitsemme juridiset takuut, sillä länsimaiset kollegamme eivät ole täyttäneet suullisesti antamiaan vakuutuksia, Putin totesi.

Stoltenbergin mukaan Nato ei voi hyväksyä sitä, että Venäjä pyrkii luomaan itselleen etupiirejä.

– He yrittävät luoda uudelleen hyväksynnän siitä, että Venäjä saa kontrolloida naapureitaan. Me emme halua palata sellaiseen maailmaan, jossa suurilla mahdeilla on oikeus vaikuttaa siihen tai rajoittaa sitä, mitä itsenäiset valtiot tekevät.

Stoltenberg sanoo, että Ukraina on itsenäinen maa, jonka rajat kansainvälinen yhteisö on tunnustanut. Myös Venäjä on tunnustanut rajat, joten sen pitää kunnioittaa niitä, hän vaatii.

– Tulen pienestä maasta, jolla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Olen iloinen siitä, etteivät Nato-liittolaisemme ole koskaan hyväksyneet sitä, että Venäjällä olisi oikeus perustaa etupiiri pohjoiseen, sanoo norjalainen Stoltenberg.