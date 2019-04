”Nämä pitää muuttaa – tai luopua hyvinvointivaltiosta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi häviää työllisyydessä kaikille muille Pohjoismaille kaikissa ikäryhmissä.

Suomi jää jälkeen muista Pohjoismaista kaikilla koulutusasteilla (perus-, keski- ja korkea-asteet) ja kaikissa ikäryhmissä sekä miesten että naisten osalta, Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tiedotteessaan.

Asia käy ilmi Johanna Alatalon, Liisa Larjan ja Heikki Räisäsen tästä löytyvästä analyysista ”Työllisyysaste-erot Pohjoismaissa ja eräitä taustatekijöitä niille”.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kommentoi analyysiä Twitterissä. Hän summaa Suomen muita Pohjoismaita heikomman työllisyyden johtuvan kankeammista työmarkkinoista ja huonommin aktivoivasta työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmästä.

– Nämä pitää muuttaa – tai luopua pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, hän toteaa.

Analyysissa kuvataan Pohjoismaiden työllisyyseroja, työllisyyden piirteitä ja tarkastellaan talouskehitystä, tuottavuuden, palkkojen ja elinkeinorakenteen roolia, sekä eräiden työmarkkinainstituutioiden roolia työmarkkinakehityksen taustalla.

– Talouskasvu on ollut finanssikriisin jälkeen Suomessa muita Pohjoismaita jäljessä vuoteen 2016 saakka. Aivan viime vuosina olemme kuroneet kiinni muita Pohjoismaita, joten lyhyen aikavälin vertailussa Suomi on pärjännyt hyvin sekä työn tuottavuudessa että työpanoksen lisäyksessä. Tuottavuuden ja kasvun pitkän aikavälin haasteet ovat kuitenkin entisellään, neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo toteaa TEM:n tiedotteessa.

Ministeriön mukaan tutkimuksesta ilmenee kiinnostavia seikkoja eräiden työmarkkinainstituutioiden roolista. Työsuhdeturvassa Suomi on Pohjoismaiden toiseksi väljimmän sääntelyn maa Islannin jälkeen. Työsuhteen keskimääräinen kesto on Suomessa Pohjoismaiden pisin, mikä viittaa dynamiikan vähäisyyteen lyhytkestoisissa työsuhteissa. Työntekijöiden järjestäytymisaste on Tanskan ja Ruotsin kanssa pohjoismaista keskitasoa.

Työvoimapoliittisen rahoituksen piirissä Suomessa on ylivertainen työvoimaosuus vuonna 2016. Vaikka osuus on sittemmin laskenut, on Suomen erityispiirre rakenteeltaan huomattavan passiivinen eli työttömyysturvaan painottuva työvoimapolitiikka.

