Näistä tuli vuoden katsotuimmat elokuvat – ei voi mitään

Vuoden 2020 filmisuosikit ovat koronan vuoksi jo tiedossa.

Kuluvana vuonna koronapandemia muutti rajusti, ellei peräti tuhonnut, Hollywood-teollisuuden ja elokuvateatterien bisneksen. Odotettujen megaelokuvien kuten Top Gun: Maverick, Wonder Woman 1984, Mulan ja uusi James Bond ensi-iltoja on siirretty ja siirretty.

Superfilmienkin kohtalo tällä hetkellä on päästä vain rajoitettuun levitykseen. Odotettu Tenet tuli USA:ssa ensi-iltaan viikonvaihteessa ja keräsi kituliaat 20,2 miljoonaa dollaria.

Suomen katsotuin elokuva tänä vuonna on ollut ja kaikella todennäköisyydellä tulee olemaan Frozen 2. Animaatio sai ensi-iltansa 25.12.2019, jonka vuoksi se ehti kerätä vuoden alussa noin 277 000 katsojaa.

Suomen kakkonen on Teräsleidit. Kolmantena on Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen.

Yhdysvaltojen katsotuin elokuva 2020 tulee olemaan poliisitoimintakomedia Bad Boys for Life. Sen onni oli tulla elokuvateattereihin 17. tammikuuta 2020. Bad Boys tullee olemaan ainoa yli 200 miljoonan dollarin tänä vuonna ylittänyt elokuva USA:ssa.

Bad Boys for Life on myös maailmanlaajuisesti kuluvan koronavuoden katsotuin elokuva teattereissa. Koko maailman vuoden toisena on kiinalainen The Eight Hundred ja kolmantena Sonic the Movie.

Suomessa Bad Boys for Life on katsojalistan yhdeksäs ja Sonic the Movie sijaluvulla 20.