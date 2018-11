”Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen pimeä puoli”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Demarinaiset vaativat toimia lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi.

Tutkimusten mukaan Suomessa joka kolmas nainen on kokenut sukupuolittunutta väkivaltaa lähisuhteessaan. Euroopan laajuisesti Suomi on toisena, kun tarkastellaan naisiin kohdistunutta väkivaltaa.

Demarinaisten mukaan ”Suomen pimeänä puolena voidaan pitää naisiin kohdistunutta väkivaltaa”.

– Naisiin kohdistuva väkivalta ja sen yleisyys on laajasti tiedostettu, mutta riittäviin toimiin ei hallituksen toimesta ole ryhdytty. Hengenvaarassa olevia naisia on voitava suojella ja heille on saatava sosiaalista tukea sekä luotettava turvapaikka välittömästi, vaatii Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen liittyvä Istanbulin sopimus ratifioitiin jo vuonna 2015. Sopimus on velvoittava, mutta siitä huolimatta Suomeen ei ole saatu Demarinaisten mukaan edes kattavaa maanlaajuista turvakotiverkostoa.

Nykyinen riittämätön turvakotiverkosto ei pysty vastaanottamaan kaikkia avuntarvitsijoita. Osa joudutaan käännyttämään pois. Tämä antaa Demarinaisten mukaan synkän kuvan Suomesta, jonka pitäisi olla tasa-arvon mallimaa.

Tänään sunnuntaina vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Vuoden 2018 teema on parisuhteessa koettu seksuaalinen väkivalta.

Mikäli suostumus seksuaaliseen kanssakäymiseen puuttuu, on kyseessä väkivallanteko. Demarinaisten mukaan Suomen raiskauslainsäädäntö laahaa perässä.

– Esimerkiksi Ruotsi ja Saksa ovat muuttaneet lainsäädäntöään siten, että suostumuksen puutteesta on tullut raiskauksen pääkriteeri. Näin pitäisi toimia myös Suomessa.

– Oikeusvaltion velvollisuus on suojella kansalaisia ja kunnioittaa ihmisoikeussopimuksia, mihin ei voida sitoutua vain muodollisesti, painottaa puheenjohtaja Tuppurainen.