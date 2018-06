Naiset pääsevät sunnuntaina auton rattiin Saudi-Arabiassa

Yleistä innostusta varjostaa huoli siitä, ovatko naiset henkisesti päteviä ajamaan autoa.

Saudi-Arabiassa eletään jännittyneen odotuksen aikoja, sillä naiset saavat pian laillisen ajo-oikeuden, uutisoi The Guardian.

Naiset pääsevät autojen rattiin sunnuntaina. Siihen asti äärikonservatiivinen maa on viimeinen, jossa naiset eivät saa ajaa autoa.

-En uskonut, että tulen näkemään tätä minun elinaikanani, kommentoi asiaa saudiarabialainen Hamsa al-Sonosi The Guardian lehdelle.

Sonosin punainen Range Rover on odottanut jo kaksi kuukautta pihatiellä ajokiellon purkamista. Naisen mukaan moni ulkomailla asuva saudiarabialainen on tulossa maahan vain juhlimaan historiallista uudistusta.

Hamsa al-Sonosi on yksi onnekkaista ja tarkasti valikoidusta ryhmästä, jolle on myönnetty oikeus aloittaa ajaminen sunnuntaina. Valtion virastoissa uudistukseen suhtaudutaankin edelleen hyvin varovaisesti. Saudi-Arabiassa elää yhä uskomus siitä, että naiset eivät ole henkisesti valmiita ajamaan autoa ja aiheuttavat paljon liikenneonnettomuuksia.

Ajokiellon purkaminen on pitkän prosessin tulos ja pieni askel modernimman yhteiskunnan suuntaan. Ehdotus on aiheuttanut Saudi-Arabiassa sekä innostusta että vastustusta. Uudistusta ajaneesta ryhmästä on viimeisen kahden kuukauden aikana pidätetty 17 naista ja heistä yhdeksän on nyt vankilassa. Ensimmäisen kerran Saudi-Arabiassa on protestoitu naisten ajamisen puolesta jo 28 vuotta sitten.