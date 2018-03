Näinkö Sergei Skripal myrkytettiin: Aine oli auton ovenkahvassa

Myrkkyiskun poliisitutkinta keskittyy ex-vakoojan autoon.

Brittiläisen Daily Mailin mukaan Sergei Skripalin myrkytystapauksen tutkinta keskittyy nyt entisen kaksoisagentin BMW-merkkiseen henkilöautoon.

Viranomaisten kerrotaan uskovan, että murhayrityksessä käytetty myrkky oli levitetty Skripalin ajoneuvon ovenkahvaan.

Poliisin mukaan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin liikkeet tiedetään lukuun ottamatta 40 minuuttia, jotka he ilmeisesti viettivät autossa. Auto oli pysäköity Sainsbury’s kaupan parkkipaikalle. Sergei Skripal asuu vain noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä auton pysäköintipaikalta eikä poliisilla ole tietoa siitä, missä hän ja hänen tyttärensä liikkuivat ja ketä he ehkä tapasivat ennen kuin he pysäköivät.

Telegraph kertoi tiistaina, että parkkipaikan lippuautomaatti oli eristetty teltalla ja poliisin teipeillä. Skripalit kävelivät parkkipaikalta läheiseen ravintolaan ja sieltä pubiin.

Sergei ja Julia Skripal löydettiin viime viikon sunnuntaina tuupertuinena penkiltä Salisburyn Wiltshiressä. Heidät oli myrkytetty harvinaisella ja erittäin voimakkaalla venäläisellä sotilastason Novichok-hermomyrkyllä.

Britannia on syyttänyt Venäjää tapahtuneesta ja vaatinut selvitystä siitä, miten myrkkyä päätyi Britanniaan. Venäjä on taas vaatinut briteiltä myrkkynäytteitä ja kieltäytynyt vastaamasta uhkavaatimuksiin. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapahtuneeseen ja syyttänyt brittien toimia provokaatioksi.

Novichok-aineita neuvostoaikana kehittänyt ja niiden olemassaolon lännelle paljastanut venäläiskemisti Vil Mirzajanov totesi tiistaina, että vain Venäjä on voinut olla vastuussa murhayrityksestä.

Hänen mukaansa myrkky on voitu kuljettaa Britanniaan kahtena vaarattomana aineena ja yhdistää tappavaksi aerosolisuihkeeksi vasta paikan päällä.