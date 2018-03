Venäjä varoittaa Britanniaa: Viittasi Vladimir Putinin ydinasepuheeseen

Venäjän ulkoministeriön mukaan kukaan ei voi asettaa Venäjälle uhkavaatimuksia.

Britannian Venäjän-suurlähettiläs Laurence Bristow on kutsuttu Venäjän ulkoministeriöön selvittämään Sergei Skripalin myrkytysasiaa.

Venäjän ulkoministeriön tiedotteen mukaan apulaisulkoministeri Vladimir Titov ”protestoi voimakkaasti Britannian viranomaisten vailla todisteita esittämiä syytöksiä Venäjän väitetystä sekaantumisesta Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julian myrkytykseen”.

Venäjä kutsuu Britannian toimia selväksi provokaatioksi ja kiistää kaiken osallisuuden Britannian Salisburyssä tapahtuneeseen myrkkyiskuun.

– Venäjä tulee vastaamaan kaikenlaisiin uhkauksiin ”rankaisutoimista”. Britannian on syytä tiedostaa tämä.

Britannian viranomaisten mukaan on erittäin todennäköistä, että Venäjä on murhayritysten takana. Pääministeri Theresa May antoi maanantaina Venäjälle puoleen yöhön asti tiistaina aikaa selittää, miten iskussa käytettyä harvinaista Venäjällä kehitettyä sotilastason novichok-hermomyrkkyä päätyi Britanniaan.

Venäjä vaati saada näytteitä myrkystä ja jätti vastaamatta brittien uhkavaatimukseen. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova totesi tiistaina Rossija 1 -kanavan haastattelussa, ettei Venäjää voi uhkailla.

– Kannattaa pitää mielessä, mitä presidentti sanoi (puheessaan), kukaan ei voi mennä maansa parlamentin eteen ja julistaa ”annan Venäjälle aikaa 24 tuntia”, hän totesi.

Venäjän medioiden kuten esimerkiksi TASS:n mukaan Zaharova viittasi kommentillaan presidentti Vladimir Putinin hiljattaiseen kansakunnan tila -puheeseen. Siinä presidentti esitteli Venäjän uusia ydinasejärjestelmiä.