”Vladimir Putin on syyllinen” – Hän paljasti Venäjän Novichok-myrkyn

Venäläiskemistin mukaan hermomyrkyn uhrit eivät toivu koskaan.

Tappavalla Novichok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä myrkytetyt Sergei ja Julia Skripal ovat jo mennyttä, tohtori Vil Mirzajanov sanoo. Hän pitää mahdottomana, että teon takana olisi joku muu kuin Moskova.

Mirzajanov työskenteli 26 vuotta Neuvostoliitolle kemiallisia aseita kehittäneessä GOSNIIOKhT -tutkimuslaitoksessa. Hän muutti Yhdysvaltoihin 1990-luvulla ja paljasti Novichok-aineiden olemassaolon lännelle.

– Se on vähintään kymmenen kertaa voimakkaampaa kuin mikään tunnettu hermomyrkky. Lisäksi sille altistuneita on käytännössä mahdotonta parantaa, Vil Mirzajanov toteaa Telegraphin haastattelussa.

– Nämä ihmiset ovat mennyttä – mies ja hänen tyttärensä. Vaikka he selviäisivätkin, he eivät parane koskaan. Näin karmeaa vahinkoa se aine tekee, hän jatkaa.

Mirzajanov pelkää monen muunkin altististuneen myrkylle.

Kemisti uskoo, että Salisburyn iskussa käytetty myrkky valmistettiin Venäjällä kahtena vaarattomana aineena, jotka kuljetettiin Britanniaan erikseen ja yhdistettiin sitten paikan päällä tappavaksi aerosolisuihkeeksi.

Britannian pääministeri Theresa May totesi maanantaina Venäjän olevan ”erittäin todennäköisesti” myrkytyksen takana. Britannia on vaatinut Venäjää selittämään, kuinka on mahdollista, että venäläistä sotilastason hermomyrkkyä päätyi Britanniaan.

Vil Mirzajanovin mukaan Novichokin olemassaolo, sen tarkasta koostumuksesta puhumattakaan, on ollut tarkoin varjeltu salaisuus. Hän pitää mahdottomana, että jokin toinen valtio tai terroristiryhmä olisi päässyt siihen käsiksi.

– Vain Venäjä voisi tehdä tämän. He eivät luopuisi siitä koskaan.

Venäjä ei ole koskaan virallisesti myöntänyt Novichok-perheen myrkkyjen olemassaoloa. Vil Mirzajanovin mukaan Salisburyn tapaus on tiettävästi ensimmäinen kerta kun asetta on käytetty.

Kemisti ihmettelee valintaa. Hän oletti ensin, että iskussa käytettiin VX-hermomyrkkyä. Pohjoiskorealaisagentit surmasivat sillä maan diktaattorin Kim Jong-unin velipuolen, Kim Jong-namin, viime vuoden helmikuussa.

Vil Mirzajanov syyttää Skripalien myrkytyksestä suoraan Venäjän presidenttiä.

– Uskoakseni sen (Novichokin) käyttöön ei ollut mitään tarvetta. Se on raaempi, kivuliaampi. Mutta mikä olisi niin tärkeää, että pitäisi käyttää jotain näin kamalaa.

– Tämä oli Vladimir Putinin tarkoituksellinen osoitus voimastaan vihollisilleen. Tämä oli röyhkeä ja tarkoituksellinen esitys.

Entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia Skripal myrkytettiin Novichokilla Salisburyssä viime viikolla.

