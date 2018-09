Näin väärinkäsitys Juha Sipilän lausunnoista syntyi

Ylen juttuun oli Ylen toimittajan mukaan poimittu pääministerin puheen keskeinen viesti.

Hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välille syntyi loppuviikosta riitaa siitä, painostiko tai vähättelikö pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kokoomuksen kansanedustajia ulkoministeri Timo Soinin (sin.) epäluottamuslauseäänestykseen liittyen.

Perjantaina heti luottamusäänestyksen jälkeen kokoomuksen eduskuntaryhmä tiedotti julkisuuteen, ettei se hyväksy edustajiensa painostusta.

”Emme hyväksy vähättelyä edustajiemme arvopohjaa kohtaan. On käsittämätöntä, että pääministeri on todennut, että äänestyksen ei pitäisi olla kenellekään vaikeaa”, eduskuntaryhmän tiedotteessa todetaan.

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Jaana Pelkonen kertoivat tiedostusvälineille luottamusäänestyksen jälkeen, että he kokivat painostuksen ja vähättelynä muun muassa pääministeri Juha Sipilän puheet siitä, ettei Sipilä ymmärrä, miksi äänestys olisi vaikea kysymys joillekin edustajille.

Saara-Sofia Sirén kertoo Verkkouutisille, että tällainen käsitys Sipilän puheista syntyi tiedotusvälineiden uutisoinnin perusteella.

– On totta, että Sipilän kohdalla kyse oli väärinymmärryksestä. Hän ilmeisestikin oli puhunut keskustan ryhmästä, mikä ei käynyt ilmi Ylen uutisista eikä Suomenmaan omasta jutusta. Niistä oli tulkittavissa, että hän tarkoitti ylipäätänsä kaikkia hallituspuolueiden edustajia, mutta se oli väärinkäsitys, Sirén kertoo.

Sirén toteaa kuitenkin, että vähättely ei rajoittunut pelkästään Sipilän lausuntoon ja kansanedustajan Markku Paakkasen (kesk.) irtisanomislain luottamusäänestykseen kytkeneeseen tviittiin, eikä pelkästään Siréniin itseensä, vaan se oli yleisempää.

Kommentoiko Sipilä keskustaa vai hallitusta?

Ylen uutisissa kerrottiin torstai-iltana ulkoministeri Soinin luottamusäänestyksestä, joka oli seuraavana päivänä.

Ylen toimittaja kertoo ensin juonnossaan: ”Pääministeri Juha Sipilä piti Itävallassa EU-huippukokouksessa varmana asiana, ettei Soinille tule epäluottamuslausetta.”

– Ei sitä tule. En usko, että kellään on mitään ongelmaa painaa tässä asiassa vihreää. Kun asia on käyty läpi, niin luottamus Soinin toimimiseen ulkoministerinä on kaikilla olemassa, Sipilä kommentoi Ylen uutisissa.

Ylen jutusta on leikattu pois kysymykset ja siinä on liimattu yhteen kaksi peräkkäistä vastausta Sipilältä. Ylen jutun koostanut toimittaja Tulikukka de Fresnes sanoo Verkkouutisille, että juttuun on poimittu Sipilän puheen keskeinen viesti, hallituksessa on asiasta puhuttu ja vihreää painetaan.

Koko haastattelutilanne, jossa useampi toimittaja esittää kysymyksiä, näkyy MTV uutisten samasta tilanteesta julkaisemasta videosta:

Sipilä: Oppositiolla on oikeus jättää myöskin henkilökohtainen epäluottamuslause ja tästä ollaan keskustelu hallituksen sisällä ja Soini on luvannut tässä asiassa käyttäytymistään korjata ja meille se riittää ja vihreätä painetaan.

Toimittaja 1: Mitä tapahtuu, jos epäluottamus perjantaisessa äänestyksessä tulee? Mitä tapahtuu hallitukselle?

Sipilä: Ei sitä tule. Ei sitä tule. Ei sitä ole mietitty.

Toimittaja 2: Edellytättekö keskustan kansanedustajilta ryhmäkuria tässä asiassa?

Sipilä: En usko, että kellään on mitään ongelmaa painaa tässä asiassa vihreää. Kun asia on käyty läpi, niin luottamus Soinin toimimiseen ulkoministerinä on kaikilla olemassa.

Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa on julkaissut STT:n tekemän jutun Sipilän kommenteista. Myöskään STT:n jutusta ei käy ilmi, että Sipilä olisi kommentoinut asiaa ainoastaan keskustan eduskuntaryhmän osalta, vaan koko hallituksen osalta.

Hallituspuolueet jatkavat kahdenvälisiä keskusteluja

Pääministeri Juha Sipilän uutisoitiin lauantaina raivostuneen kokoomukselle. Sipilä sanoi, että keskusta ahdattiin nurkkaan, johon he eivät kuulu ja että hänen rajansa ylitettiin.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén pahoitteli omalta osaltaan sunnuntaina Twitterissä väärinymmärrystä pääministerin lausunnon kohdalla.

Sipilä on vastannut Sirénin viestiin: ”Kiitos Saara-Sofia.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ei ole halukas kommentoimaan, miten käsitys kokoomusedustajien painostamisesta syntyi ja onko asia jo sovittu hallituspuolueiden välillä.

Jokinen viestittää Verkkouutisille, että tilanteen rauhoittamiseksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi keskustelu on tässä vaiheessa syytä käydä ensin kahden kesken, eikä median välityksellä.

