Maailmankartta värjäytyi koronasta punaiseksi

Verkkouutiset kertoi 30. tammikuuta 2020 amerikkalaisen Johns Hopkinsin yliopiston tiimin reaaliaikaisesta kartasta, jossa ovat koko maailman reaaliaikaiset koronatartuntatiedot.

Tuolloin tautitapauksia oli 8235 ja epidemia oli käynnissä käytännössä vain Kiinassa. Kartta näytti tältä:

Tiistai-iltana 15.3.2020 Suomen aikaa vastaava Johns Hopkinsin kartta on traagisesti erilainen, kuten tämän jutun pääkuvasta yltä näkyy. Kiinan lisäksi Eurooppa, Iran ja USA ovat värjäytyneet punaisiksi.

Tartuntoja on listattu 190 124 ja kuolemia 7 516. Toipuneita on 80 643.

Eniten tartuntoja on seuraavissa maissa: Kiina 81 058, Italia 27 980, Iran 16 169, Espanja 11 309, Saksa 8 604 ja Etelä-Korea 8 320.

Dr. Birx: "We are asking the younger generations to stop going out in public places, to bars and restaurants, and spreading asymptomatic virus." pic.twitter.com/qdWvHAMRzk

— The White House (@WhiteHouse) March 17, 2020