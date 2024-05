Vladimir Putin väittää, ettei Venäjä aio vallata Harkovaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti perjantaina, ettei Venäjä halua vallata Harkovaa. Asiasta kertoo esimerkiksi venäläinen uutistoimisto Tass.

– Mitä tulee Harkovaan, sellaista suunnitelmaa ei nyt ole, Putin vastasi Kiinan-vierailunsa lehdistötilaisuudessa esitettyyn kysymykseen Harkovan valtaamisesta.

Venäjän asevoimien toimissa Harkovan seudulla vaikuttaisi olevan kyse Putinin aiemmin tänä vuonna kuvailemasta ”puskurivyöhykkeen” tavoittelusta. Vyöhykkeitä on tarkoitus luoda Venäjän mielestä heidän raja-alueidensa turvaamiseksi.

– Näyttää siltä kuin he [Venäjän joukot] eivät saavuttaisi menestystä alueella, mutta he saavuttavat sitä kyllä. Joka päivä he liikkuvat kurinalaisesti suunnitelman mukaan, Putin jatkoi Argumenty i fakty -lehden mukaan.

Putin syyttää Venäjän joukkojen tunkeutumisesta Harkovan alueelle tietenkin Ukrainaa. Kyseessä on vastaus Venäjän rajaseuduilla kuten Belgorodissa tapahtuneisiin pommituksiin.

Harkovasta ja sen lähialueilta evakuoidaan parhaillaan paljon ihmisiä. Harkovassa vaikeutunut sotatilanne sai myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin perumaan kaikki tulevat ulkomaanvierailunsa aiemmin kuluvalla viikolla.