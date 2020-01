Rankka kartta – näin Suomi näkyy koronavirusalueena

Kiinaa ja muuta maailmaa koettelevan koronaviruksen leviämisestä on tehty reaaliajassa tapahtumia seuraava terveysalan kartta.

Torstaina illalla Suomen aikaa kartta näytti, että varmistettuja tautitapauksia oli 8235 kappaletta. Kuolleita oli 171.

Kiinan ulkopuolella eniten tapauksia on Thaimaassa ja Japanissa. Suomi tuli mukaan yhdellä vahvistetulla tapauksella keskiviikkoiltana.

Kartan on valmistanut tiimi Johns Hopkinsin yliopistosta. Siihen päivitetään säännöllisesti tietoja terveysjärjestö WHO:lta, USA:n tautikeskus CDC:ltä ja muilta tahoilta.

Very good map and dashboard for 2019-nCOV Global Cases from Johns Hopkins CSSE pic.twitter.com/9BDZ9enDpz

— Daniel E Salazar (@Pharma_Pro) January 30, 2020