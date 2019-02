Näin lentoyhtiöt voivat vakoilla sinua istuimellasi

Uuden teknologian myötä kamerat voisivat valvoa nykyään myös lentomatkustajia, kertoo Los Angeles Times. Lehden mukaan uusimpiin Singapore Airlinesin sekä American Airlinesin viihdejärjestelmiin on upotettu kamerat.

Asia sai mediassa huomiota, kun Singapore Airlinesin matkustaja Vitaly Kamluk julkaisi viime viikolla valokuvan istuimen selkänojassa olevasta kamerasta. Tweettiä jaettiin heti useita satoja kertoja. Kamluk ehdotti, että lentoyhtiöiden tulisi peittää kameroiden linssit esimerkiksi tarroilla.



– Kamerat eivät todennäköisesti ole käytössä nyt. Mutta jos ne ovat langallisia ja yhdistettynä mikrofoniin, niitä voi käyttää tehokkaasti matkustajien vakoilemiseen, Kamluk twiittasi.

Molemmat lentoyhtiöt sanoivat perjantaina, etteivät he ole koskaan aktivoineet kameroita eivätkä aio käyttää niitä. Lentoyhtiöiden mukaan he eivät ole itse lisänneet kameroita, vaan viihdejärjestelmien valmistajat ovat upottaneet ne järjestelmiin.

Kamerat on lentoyhtiöiden mukaan asennettu esimerkiksi videoneuvottelujen mahdollistamiseksi tulevaisuudessa.

– Kamera on vakiovaruste uudemmissa economyluokan viihdejärjestelmissä, joka on käytössä monilla eri lentoyhtiöillä, Singapore Airlinesin tiedottaja James Boyd kertoi.

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG

— Vitaly Kamluk (@vkamluk) February 17, 2019